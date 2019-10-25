В Чернигове открыли торговый центр "Бери вези"

В Чернигове открылся новый торговый центр "Бери Вези" от "МЕТРО Кеш энд Керри Украина". Фото: 0462.ua

23 октября компания "МЕТРО Кеш энд Керри Украина" открыла в Чернигове новый торговый центр малого формата "Бери Вези". Магазин будет обслуживать все группы клиентов с усиленным фокусом на сектора розничной торговли (Trader) и гостиниц, кафе и ресторанов (HoReCa). Магазин предлагает более 2200 наименований, включая продукцию собственных торговых марок и собственного импорта компании.

"Мы прислушиваемся к нашим клиентам, понимаем их потребности и специфику, поэтому хотим предоставить именно то, что им нужно в полном объеме и надлежащем качестве. У нас будет команда менеджеров, которые будут работать с нашими клиентами и всячески помогать в развитии их бизнеса. Мы можем многое привнести в этот регион, предложить хорошие решения для процветания Чернигова, как туристического центра", - отметил на открытии торгового центра Тино Цайске, директор "МЕТРО Кеш энд Керри Украина".

Компания имеет цель усилить свои позиции по поддержке развития сферы гостеприимства в Украине. Инвестиция проекта в Чернигове составляет 160 тысяч евро.

"Ассортимент сфокусирован на профессиональных клиентов, хотя мы работаем со всеми категориями покупателей. В магазине широко представлены группы товаров короткого и длинного срока хранения, а также непродовольственные. Для клиентов HoReCa мы предлагаем "pick-up service": они смогут предварительно заказать товар с расширенного ассортимента классического ТЦ METRO, и мы бесплатно доставим его для них в магазин "Бери Вези" в Чернигове. Мы тщательно проанализировали цены и сделали их настолько привлекательными, чтобы покупателям Trader группы было максимально выгодно делать покупки именно у нас", - говорит Анна Губанова, региональный менеджер малого формата магазинов.

Для всех клиентов "Бери Вези" действует система оптовых скидок от 3 единиц товара на весь ассортимент, отсрочка платежей по безналичным контрактам и предоставляется полный пакет документов и сертификатов качества на все товары. Общая площадь магазина составляет 1560 кв. м., из которых 1155 отведено под торговый зал. ТЦ "Бери Вези" находится на улице Старобелоусская, 77. Магазин стал двадцать шестым торговым центром компании "МЕТРО Кэш энд Керри" в Украине.

Справка: "МЕТРО Кеш энд Керри Украина" вышла на наш рынок в 2003 году. Компания управляет 23-ю классическими центрами оптовой торговли метро по всей Украине и 3 магазинами оптовой торговли "Бери Вези" в Тернополе, Луцке и Чернигове. За годы деятельности компания инвестировала в национальную экономику более 600 млн. евро. Объем продаж за 2017-18 год составил 523 млн. евро. "МЕТРО Кеш энд Керри Украина" входит в состав METRO AG - ведущей международной компании, которая специализируется на торговле в сфере продуктового ритейла. Главный офис METRO AG находится в г. Дюссердольф в Германии, торговые центры представлены в 26 странах мира с персоналом более 150 000 сотрудников. Компания предлагает индивидуальные решения для удовлетворения локальных и международных потребностей своих оптовых и розничных клиентов. МЕТРО внедряет новейшие стандарты обслуживания клиентов, цифровые инновации и эффективную бизнес-модель, а также направление доставки диджитал-проекты.