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среда, 25 декабря 2019 12:58

В больнице погиб пациент из-за некачественного наркоза

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В больнице погиб пациент из-за некачественного наркоза
Больные с тяжелыми осложнения были доставлены в Днепровской областной клинической больницы им. Мечникова. Фото: УНИАН

В городе Каменское на Днепропетровщине из-за некачественного наркоза во время операций пострадали семь пациентов.

Больные с тяжелыми осложнения были доставлены в Днепровскую областную клиническую больницу им. Мечникова, где одна из пострадавших женщин скончалась, сообщили в Каменском отделе полиции.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 140 Уголовного кодекса ("невыполнение или ненадлежащее выполнение медицинским или фармацевтическим работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, если это повлекло тяжкие последствия для больного").

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В Миргороде Полтавской области из-за халатности медиков умерла 14-летняя Елена Пупко.

Девочку 27 сентября госпитализировали с сильными болями в животе. Ребенка осмотрели гинеколог и хирург, назначили необходимые лабораторные анализы и держали ее без каких-либо действий с утра до вечера. Только в 18.30 Елену забрали хирурги с диагнозом острый аппендицит и оперировали около двух часов.

После операции девочку в тяжелом состоянии отправили в реанимационное отделение, где она вскоре умерла.

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