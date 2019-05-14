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вторник, 14 мая 2019 11:54

В аэропоту "Борисполь" ввели 2 типа тарифов на паркинге

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В аэропоту &quot;Борисполь&quot; ввели 2 типа тарифов на паркинге
avianews в аэропоту Борисполь почасовой тариф на паркинге составит 30 грн, посуточный - 300 грн

В новом многоуровневом паркинге возле терминала D международного аэропорта "Борисполь" будут действовать 2 типа тарифов.

Расценки будут отличаться в зависимости от этажа паркинга. На всех 4 уровнях будет действовать почасовой тариф, который составляет 30 грн. А суточный тариф - 300 грн - будет применяться только на 1 и 2 этажах, пишет Аvianews.

"Первые 10 минут неполного часа на парковке будут бесплатными, а начиная с 11 минуты, взимается полная часовая оплата. Также при стоянки меньше 10:00 используется почасовая оплата", - прокомментировал новые тарифы заместитель гендиректора аэропорта Георгий Зубко.

Сейчас у терминала D есть 3 автостоянки, на которых используется только почасовой тариф, - 30-40 грн в час. Цена суточной парковку на них обходится в 720-960 грн. На отдаленных парковках действует льготный суточный тариф в размере 80 грн.

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Укрзализныця продолжает увеличивать количество сдвоенных вагонов поезда на маршруте Киев - аэропорт "Борисполь" в пиковые часы за роста спроса пассажиров.

С 15 мая на указанном маршруте будут курсировать уже 3 поезда Kyiv Boryspil Express.

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