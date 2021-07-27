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вторник, 27 июля 2021 21:56

В аэропорту Одессы возник затор из самолетов

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В аэропорту Одессы возник затор из самолетов
Пилота не устроила ширина магистральной рулежной дорожки. Фото: ua.news

В Одесском международном аэропорту возникла пробка из самолетов.

Он образовался из-за отказа пилота "Боинга", принадлежащего компании Flydubai, продолжать движение по рулевой дорожке, ширина которой, вроде бы, не соответствует нормам. Об этом сообщает Думская.

После приземления самолет с ОАЭ проехал к месту стыка со старой взлетно-посадочной полосой и остановил свое движение.

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Командир воздушного судна заявил, что не сможет рулить дальше, так как ширина дорожки не соответствует правилам авиакомпании.

Самолет SkyUp, который приземлился вслед и был посажен на ту же дорожку, также вынужден был остановиться из-за заблокированного движение воздушным судном Flydubai.

Решить ситуацию удалось благодаря аэродромному тягачу, который вытолкнул сначала на взлетную полосу самолет SkyUp, а затем и "Боинг".

В течение инцидента около 400 пассажиров находились в салонах самолетов.

Женщина избила стюардессу авиакомпании American Airlines во время полета из Майами в Нью-Йорк после того, как та отказалась убирать мусор.

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