Уже с сегодняшнего дня: филармония будет транслировать онлайн-концерты и архивные известные записи на майские праздники

 
Ексклюзивы
1/5
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1260
Шмыгаль не известен среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известен среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1098
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Просмотров: 3123
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 2322
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
1 Просмотров: 1044
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Просмотров: 4743
В "Слуге народа" объяснили, почему им добавляют голоса другие фракции
В "Слуге народа" объяснили, почему им добавляют голоса другие фракции
Просмотров: 531
Что делать, если вызывают на допрос за пост в соцсети: советы эксперта
Что делать, если вызывают на допрос за пост в соцсети: советы эксперта
2 Просмотров: 873
"Папа, это уже конец света?" - как живут люди в сожженных деревнях на Житомирщине
"Папа, это уже конец света?" - как живут люди в сожженных деревнях на Житомирщине
Просмотров: 6120
К делу Чорновол есть вопросы - нардеп из "Слуги народа"
К делу Чорновол есть вопросы - нардеп из "Слуги народа"
1 Просмотров: 1611
Фото
Все фото
19
5
11
3
3
&quot;Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой&quot; - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
В подъезде дома застрелили мужчину: первые подробности и фото
В подъезде дома застрелили мужчину: первые подробности и фото
Символ весны и красоты: во Львове зацвели магнолии
Символ весны и красоты: во Львове зацвели магнолии
Взрыв на территории больницы: новые подробности и фото
Взрыв на территории больницы: новые подробности и фото
Резали, чтобы отдали деньги: жуткие подробности убийства супругов
Резали, чтобы отдали деньги: жуткие подробности убийства супругов
Видео
Все видео
Батюшка устроил крестный ход: за нарушителей взялась полиция
Батюшка устроил крестный ход: за нарушителей взялась полиция
Смертельный взрыв возле больницы: появилось видео
Смертельный взрыв возле больницы: появилось видео
К зиме выгорит вся страна - ГСЧС о поджигателях травы
К зиме выгорит вся страна - ГСЧС о поджигателях травы
Виктор Винник и МЭРИ презентовали новый альбом
Виктор Винник и МЭРИ презентовали новый альбом
Во Львове и Тернополе заметили чумных врачей
Во Львове и Тернополе заметили чумных врачей
Интервью
1/5
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 2844
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Просмотров: 1971
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1440
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Просмотров: 8955
Год Зеленского: наблюдаем усиление влияния Авакова
Год Зеленского: наблюдаем усиление влияния Авакова
2 Просмотров: 3978
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
28 апреля 2020
Просмотров: 666
Театр для брудних вельмож
Перед карантином встигла побувати в Чернівцях. Ушосте. Люблю це місто. Вкотре завернула до театру, хотіла глянути на цю красу зсередини. Свою мрію ...
четверг, 30 апреля 2020 12:03

Уже с сегодняшнего дня: филармония будет транслировать онлайн-концерты и архивные известные записи на майские праздники

  Комментировать
Уже с сегодняшнего дня: филармония будет транслировать онлайн-концерты и архивные известные записи на майские праздники
Филармония транслирует известные классические концерты

Львовская национальная филармония продолжает цикл онлайн-концертов и трансляций архивных аудиозаписей. С четверга по воскресенье уже традиционно, пятую неделю подряд, состоятся четыре события, которые можно будет посмотреть на официальных каналах филармонии.
В частности, в четверг (30 апреля) на слушателей ожидает событие под названием "В 4 руки [LIVE] [ONLINE]". Концерт состоится в восемнадцатый часов с участием известного львовского супругов музыкантов - Оксаны Рапиты и Мирослава Драгана. Пианисты являются частыми гостями филармонии, где выступают с самыми разными программами.

На этот раз они представляют яркую программу для фортепиано в 4 руки. Ее составят лирическая и изящная Фантазия фа минор Франца Шуберта, поэтические "Восточные картины" (6 экспромтов) Роберта Шумана и ранняя Соната Франсиса Пуленка. Также в программу войдут известные композиции Мирослава Скорика: "В народном стиле" и джазовая парафраз на известную багатель Бетховена "К Элизе".

Концерт будет транслироваться из Союза композиторов в двух форматах: на улицу Чайковского и на YouTube-канале филармонии по ссылке:

В уикенд 1-3 мая в формате аудиотрансляции можно будет ознакомиться с архивными записями композиций и событий с участием музыкантов и коллективов филармонии. Первого и третьего мая (в 18.00 и 19.30 соответственно) состоятся трансляции проектов современной музыки: концерт-открытие 25 Международного фестиваля "Контрасты" и вечер экспериментальной электроники. Записи будут транслироваться на улицу Чайковского, а все желающие смогут параллельно послушать их на официальной странице Львовской национальной филармонии в Facebook.

Второго мая (в 17.30) оркестр INSO-Львов представит запись события Lars Danielsson Group Liberetto "с Leopolis Jazz Fest 2018. Трансляция состоится на официальной странице INSO-Lviv в Facebook. Также состоится общение вживую со специальными гостями, участниками концерта, среди которых Ларс Даниэльссон Артем Менделенко, Лаура Марти, Ярослав Шемет. К общение еще присоединится Алексей Коган.

Подробную информацию о событиях можно найти на официальном сайте Львовской национальной филармонии.

В период карантина Львовская национальная филармония предлагает зрителям и слушателям немало онлайн-событий и разнообразных активностей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Уже с сегодняшнего дня: филармония будет транслировать онлайн-концерты и архивные известные записи на майские праздники». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
апреля

На востоке Украины началась Операция Объединенных сил

Первый фильм длился менее шести секунд

"Я почувствовала жгучую боль, обернулась и увидела мужчину с залитым кровью ножом"

Хирург вырезал себе аппендицит

Распустили правозащитную организацию, которая боролась с властью

Американцы аннексировали пострадавшие от эпидемии острова

Самое читаемое
Художник подробно показал чувственную красоту женского тела
Художник подробно показал чувственную красоту женского тела
25
 Просмотров: 113372
Фитнес-модель снялась полностью обнаженной во дворе своего дома перед изумленными соседями
Фитнес-модель снялась полностью обнаженной во дворе своего дома перед изумленными соседями
19
 2 Просмотров: 93190
Онлайн-марш и авиация - Путин приказал праздновать 9 мая
Онлайн-марш и авиация - Путин приказал праздновать 9 мая Просмотров: 20853
Украинцы посмеялись над Николаем Тищенко: забавные фотожабы
Украинцы посмеялись над Николаем Тищенко: забавные фотожабы
17
 1 Просмотров: 17479
140-килограммовая певица рэпа обнажила пышную грудь на свой день рождения
140-килограммовая певица рэпа обнажила пышную грудь на свой день рождения
5
 Просмотров: 10746
Львов
Wizz Air объявил об открытии базы и новых маршрутов из Украины
Wizz Air объявил об открытии базы и новых маршрутов из Украины Просмотров: 531
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
19
 Просмотров: 1971
Несколько городов просят Кабмин открыть рынки
Несколько городов просят Кабмин открыть рынки Просмотров: 279
Китайский город поможет Львову в борьбе с коронавирусом
Китайский город поможет Львову в борьбе с коронавирусом Просмотров: 270
В грузовике ВСУ сгорел человек
В грузовике ВСУ сгорел человек Просмотров: 549
Больше всего комментируют
7
Ученые ООН определили, кто виноват в пандемии коронавируса
5
Делала вид, что не понимаю - врач поделилась результатами языкового эксперимента
5
Обнаруженный "рекордный схрон" оружия принадлежит полку спецназначения ВСУ
3
Забрать Печерскую лавру у Российской церкви: петиция набрала 25 тыс. голосов
3
"В Москве друзей у нас нет. Надо вести сложную игру"
Голосов: 2909
Голосование Как оцениваете год президентства Зеленского?
  • Никак. Прошло мало времени, чтобы давать оценку
  • Украина начала дрейфовать в сторону России
  • Управляет страной не президент, а его окружение и олигархи
  • Топчемся на месте. Изменений нет
  • Реформы стартовали. Результат будет со временем
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua