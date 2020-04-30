Уже с сегодняшнего дня: филармония будет транслировать онлайн-концерты и архивные известные записи на майские праздники

Филармония транслирует известные классические концерты

Львовская национальная филармония продолжает цикл онлайн-концертов и трансляций архивных аудиозаписей. С четверга по воскресенье уже традиционно, пятую неделю подряд, состоятся четыре события, которые можно будет посмотреть на официальных каналах филармонии.

В частности, в четверг (30 апреля) на слушателей ожидает событие под названием "В 4 руки [LIVE] [ONLINE]". Концерт состоится в восемнадцатый часов с участием известного львовского супругов музыкантов - Оксаны Рапиты и Мирослава Драгана. Пианисты являются частыми гостями филармонии, где выступают с самыми разными программами.

На этот раз они представляют яркую программу для фортепиано в 4 руки. Ее составят лирическая и изящная Фантазия фа минор Франца Шуберта, поэтические "Восточные картины" (6 экспромтов) Роберта Шумана и ранняя Соната Франсиса Пуленка. Также в программу войдут известные композиции Мирослава Скорика: "В народном стиле" и джазовая парафраз на известную багатель Бетховена "К Элизе".

Концерт будет транслироваться из Союза композиторов в двух форматах: на улицу Чайковского и на YouTube-канале филармонии по ссылке:

В уикенд 1-3 мая в формате аудиотрансляции можно будет ознакомиться с архивными записями композиций и событий с участием музыкантов и коллективов филармонии. Первого и третьего мая (в 18.00 и 19.30 соответственно) состоятся трансляции проектов современной музыки: концерт-открытие 25 Международного фестиваля "Контрасты" и вечер экспериментальной электроники. Записи будут транслироваться на улицу Чайковского, а все желающие смогут параллельно послушать их на официальной странице Львовской национальной филармонии в Facebook.

Второго мая (в 17.30) оркестр INSO-Львов представит запись события Lars Danielsson Group Liberetto "с Leopolis Jazz Fest 2018. Трансляция состоится на официальной странице INSO-Lviv в Facebook. Также состоится общение вживую со специальными гостями, участниками концерта, среди которых Ларс Даниэльссон Артем Менделенко, Лаура Марти, Ярослав Шемет. К общение еще присоединится Алексей Коган.

Подробную информацию о событиях можно найти на официальном сайте Львовской национальной филармонии.

В период карантина Львовская национальная филармония предлагает зрителям и слушателям немало онлайн-событий и разнообразных активностей.