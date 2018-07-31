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вторник, 31 июля 2018 17:43

Уволили руководителя Бронетанкового завода: назвали причины

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Автор: НикВести
  Николаев: из-за долгов по зарплатам освободили руководителя бронетанкового завода
Николаев: из-за долгов по зарплатам освободили руководителя бронетанкового завода

Директора ГП "Николаевский бронетанковый завод" Николая Кистрина уволили. Причина - задержка зарплат работникам предприятия.

Об этом сообщает пресс-служба ГК "Укроборонпром"

"Николаевский бронетанковый завод 2 месяца не платил зарплаты за просроченную кредиторскую задолженность по договорам с Минобороны. Это привело к тому, что Государственная казначейская служба не согласовывает платежи по текущим договорам с Минобороны", - говорится в сообщении.

Гендиректор Укроборонпрома Павел Букин объяснил увольнение тем, что неэффективное руководство Кистрина наносит прямой ущерб и обороноспособности Украины, и самому предприятию, которое остается без нужных специалистов.

Николаевский бронетанковый завод на постоянной основе проводит плановые ремонты и модернизациюБТР-80, БРДМ-2, БТР-70 с оснащением дизельными двигателями.

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Предприятие разработало ряд модификаций бронемашин и имеет собственную разработку новой бронированной разведывательно-дозорной машины.

Президент Петр Порошенко уволил Валерия Кулича с должности председателя Черниговской областной государственной администрации.

Чиновника уволили согласно поданному им заявлению.

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