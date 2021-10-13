Усиление карантина во Львове: обнародовали перечень новых запретов

Усиленный карантин во Львове начнет действовать с 18 октября. Фото: pixabay.com

Во Львове с 18 октября усиливают карантин. Теперь известен полный перечень ограничений.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый в Facebook.

"Только что завершилось заседание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям. С 18 октября Львов будет жить по новым карантинными правилами", - написал Садовый.

С 18 октября все школьники идут на двухнедельные каникулы до 1 ноября. Это касается и досуга - музыкальные школы, народные дома, кружки и секции. Библиотеки работают только на выдачу книг.

Режим работы заведений общественного питания - только до 23:00. Работают при условии 100% вакцинации или ПЦР-тестов у работников при заполнении не более 50%, до четырех человек за столиком.

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"Если через две недели ситуация с заболеванием не стабилизируется, то с 1 ноября заведения смогут посещать только вакцинированные или с имеющимся ПЦР-тестом", - подчеркнул мэр.

Запрещается проводить массовые мероприятия кроме тех, где организаторы и участники имеют сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 ч. до мероприятия. Театры, кинотеатры, музеи и галереи, филармония, органный зал работают только для посетителей при тех же условиях. Количество посетителей не более 50% от общей вместимости.

"Промышленные, продовольственные рынки и магазины, торговые центры, парикмахерские и салоны красоты: могут работать только вакцинированы работники или с отрицательным ПЦР-тестом. А также с соблюдением масочного режима и не более 50 процентов заполнения торговых площадей", - отметил Садовый.

Об усилении карантина во Львове с 18 октября стало известно 8 октября. В частности, о досрочных каникулах для школьников и остановке плановых госпитализации и операции в больницах. О работе рынков, заведений питания, магазинов и прочего бизнеса, комиссия в то время решение еще не приняла.