Усиление карантина во Львове: обнародовали перечень новых запретов

 
Ексклюзивы
1/5
14 октября превращаем в 23 февраля в новой желто-синей обертке
14 октября превращаем в 23 февраля в новой желто-синей обертке
Просмотров: 234
"Он был абсолютно счастливым": в Харькове прощаются с музыкантом Миськом Барбарой - фото
"Он был абсолютно счастливым": в Харькове прощаются с музыкантом Миськом Барбарой - фото
Просмотров: 1377
Подозреваемого в изнасиловании полицейского уволили с работы
Подозреваемого в изнасиловании полицейского уволили с работы
Просмотров: 441
"Хорошая женщина, которая кому-то нравится в Офисе президента" - эксперт о кандидате на должность министра обороны
"Хорошая женщина, которая кому-то нравится в Офисе президента" - эксперт о кандидате на должность министра обороны
3 Просмотров: 981
Дроны-разведчики и роботы-саперы: уникальную военную технику показывают на Михайловской площади
Дроны-разведчики и роботы-саперы: уникальную военную технику показывают на Михайловской площади
Просмотров: 1791
Кагарлык-2: действующего и бывшего полицейских обвинили в изнасиловании беременной
Кагарлык-2: действующего и бывшего полицейских обвинили в изнасиловании беременной
1 Просмотров: 1071
Ждать приглашения Украины в ЕС не стоит - эксперт
Ждать приглашения Украины в ЕС не стоит - эксперт
Просмотров: 243
Рассказали о женщине, которую изрешетила ножом 16-летняя дочь
Рассказали о женщине, которую изрешетила ножом 16-летняя дочь
Просмотров: 2988
Как Украина строит завод турецких беспилотников и справляется с историческими травмами: что о нас пишет мировая пресса
Как Украина строит завод турецких беспилотников и справляется с историческими травмами: что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 1620
"Важно делать то, что любишь. И любить то, что делаешь" - Мисько Барбара
"Важно делать то, что любишь. И любить то, что делаешь" - Мисько Барбара
Просмотров: 981
Фото
Все фото
5
5
43
4
26
Медицинский вертолет впервые доставил больного младенца из Львова в Киев
Медицинский вертолет впервые доставил больного младенца из Львова в Киев
Во Львовской области нашли массовое захоронение жертв зверств НКВД
Во Львовской области нашли массовое захоронение жертв зверств НКВД
Шевченковский гай во Львове показал древние украинские иконы, посуду и сундуки
Шевченковский гай во Львове показал древние украинские иконы, посуду и сундуки
Крематорий во Львове: показали проект здания
Крематорий во Львове: показали проект здания
Клоуны, файеры и артисты на ходулях: во Львове прошел карнавал
Клоуны, файеры и артисты на ходулях: во Львове прошел карнавал
Видео
Все видео
Два региона находятся в шаге от красной зоны
Два региона находятся в шаге от красной зоны
Презентовали фильм о восстановлении государственности Украины в 1941 году
Презентовали фильм о восстановлении государственности Украины в 1941 году
Объявили победителей премии BookForum Best Book Award-2021
Объявили победителей премии BookForum Best Book Award-2021
Выпустили фильм о военном перевороте во Львове
Выпустили фильм о военном перевороте во Львове
Мэру прилетело в челюсть от пациента психбольницы
Мэру прилетело в челюсть от пациента психбольницы
Интервью
1/5
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
Просмотров: 1314
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Просмотров: 585
Украина не готова к новой волне коронавируса
Украина не готова к новой волне коронавируса
3 Просмотров: 954
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
1 Просмотров: 1071
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
4 Просмотров: 2196
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
12 октября 2021
Просмотров: 666
Хіба не зрозуміло
Із Галею 20 років тому ми жили на одному поверсі студентського гуртожитку. Вона мала авторитет у дівчат – читала глянцеві журнали й давала ...
среда, 13 октября 2021 17:19

Усиление карантина во Львове: обнародовали перечень новых запретов

  Комментировать
Усиление карантина во Львове: обнародовали перечень новых запретов
Усиленный карантин во Львове начнет действовать с 18 октября. Фото: pixabay.com

Во Львове с 18 октября усиливают карантин. Теперь известен полный перечень ограничений.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый в Facebook.

"Только что завершилось заседание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям. С 18 октября Львов будет жить по новым карантинными правилами", - написал Садовый.

С 18 октября все школьники идут на двухнедельные каникулы до 1 ноября. Это касается и досуга - музыкальные школы, народные дома, кружки и секции. Библиотеки работают только на выдачу книг.

Режим работы заведений общественного питания - только до 23:00. Работают при условии 100% вакцинации или ПЦР-тестов у работников при заполнении не более 50%, до четырех человек за столиком.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киев проигнорировал рекомендации правительства и установил свои даты каникул

"Если через две недели ситуация с заболеванием не стабилизируется, то с 1 ноября заведения смогут посещать только вакцинированные или с имеющимся ПЦР-тестом", - подчеркнул мэр.

Запрещается проводить массовые мероприятия кроме тех, где организаторы и участники имеют сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 ч. до мероприятия. Театры, кинотеатры, музеи и галереи, филармония, органный зал работают только для посетителей при тех же условиях. Количество посетителей не более 50% от общей вместимости.

"Промышленные, продовольственные рынки и магазины, торговые центры, парикмахерские и салоны красоты: могут работать только вакцинированы работники или с отрицательным ПЦР-тестом. А также с соблюдением масочного режима и не более 50 процентов заполнения торговых площадей", - отметил Садовый.

Об усилении карантина во Львове с 18 октября стало известно 8 октября. В частности, о досрочных каникулах для школьников и остановке плановых госпитализации и операции в больницах. О работе рынков, заведений питания, магазинов и прочего бизнеса, комиссия в то время решение еще не приняла.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Усиление карантина во Львове: обнародовали перечень новых запретов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
октября

Основали древнейшее украинское учреждение в США

В давке на празднике погибли 115 человек

Самое читаемое
Несовершеннолетняя дочь Хайди Клум эпатировала сеть позированием топлесс
Несовершеннолетняя дочь Хайди Клум эпатировала сеть позированием топлесс
8
 Просмотров: 9630
В ЕС сделали неожиданное заявление о газовом контракте Венгрии с РФ
В ЕС сделали неожиданное заявление о газовом контракте Венгрии с РФ 1 Просмотров: 6804
Мать нардепа Полякова обратилась к украинцам возле могилы сына
Мать нардепа Полякова обратилась к украинцам возле могилы сына
 3 Просмотров: 3987
Меркель и Макрон также связались с Путиным
Меркель и Макрон также связались с Путиным Просмотров: 3582
Зеленский раскрыл единственный способ завершения войны на Донбассе
Зеленский раскрыл единственный способ завершения войны на Донбассе Просмотров: 3132
Львов
Wizz Air запускает 26 новых авиарейсов из четырех украинских городов
Wizz Air запускает 26 новых авиарейсов из четырех украинских городов Просмотров: 288
Во Львове усиливают карантин: дата и перечень ограничений
Во Львове усиливают карантин: дата и перечень ограничений Просмотров: 522
Продавали по 800 грн: троих человек будут судить за подделку тестов на коронавирус
Продавали по 800 грн: троих человек будут судить за подделку тестов на коронавирус Просмотров: 171
Украинские школьники будут учиться за партами стоя
Украинские школьники будут учиться за партами стоя Просмотров: 918
Медицинский вертолет впервые доставил больного младенца из Львова в Киев
Медицинский вертолет впервые доставил больного младенца из Львова в Киев
5
 Просмотров: 351
Больше всего комментируют
5
Экс-главу ГУР Бурбу уволили с воинской службы — журналист
4
Россия бьет рекорды по смертности от коронавируса
3
Курс Bitcoin достиг рекордной отметки
3
Мать нардепа Полякова обратилась к украинцам возле могилы сына
3
"Слуга" Клочко тайно пожертвовал партии 1,4 млн грн
Голосов: 8
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть