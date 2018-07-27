Улица, которая стала озером: показали впечатляющие фото после непогоды

Автор: kolo 26 июля ливень затопил одну из центральных улиц Полтавы

Вечером 26 июля в Полтаве снова бушевала непогода. Из-за мощного ливня затопило ул. Пушкина в районе Кукольного театра.

В результате проезжая часть превратилась в озеро, пишет "Коло".

Под водой оказались наземные пешеходные переходы. Машины ехали по улице с минимальной скоростью.

Сегодня в Полтаве снова прогнозируют сильные дожди и грозы. Погода улучшится с 28 июля, обещают метеорологи.

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Фото: kolo

25 июля в Киеве за 3 часа непогоды выпала трехмесячная норма дождей. Вода залила подземные переходы возле станций метро и частично улицы. Затопило Индустриальный путепровод, Лукьяновскую площадь, аэропорт "Киев". Уровень воды достигал 2 м. Ветер срывал билборды и электрические провода, выкорчевал с корнем десятки деревьев. Часть их падали на припаркованные автомобили. На ул. Елены Телиги обвалилась часть путепровода - конструкцию смыло водой.