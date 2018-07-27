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пятница, 27 июля 2018 08:43

Улица, которая стала озером: показали впечатляющие фото после непогоды
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Автор: kolo
  26 июля ливень затопил одну из центральных улиц Полтавы
26 июля ливень затопил одну из центральных улиц Полтавы

Вечером 26 июля в Полтаве снова бушевала непогода. Из-за мощного ливня затопило ул. Пушкина в районе Кукольного театра.

В результате проезжая часть превратилась в озеро, пишет "Коло".

Под водой оказались наземные пешеходные переходы. Машины ехали по улице с минимальной скоростью.

Сегодня в Полтаве снова прогнозируют сильные дожди и грозы. Погода улучшится с 28 июля, обещают метеорологи.

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26 июля ливень затопил одну из центральных улиц Полтавы
Фото: kolo
26 июля ливень затопил одну из центральных улиц Полтавы
26 июля ливень затопил одну из центральных улиц Полтавы
26 июля ливень затопил одну из центральных улиц Полтавы
26 июля ливень затопил одну из центральных улиц Полтавы

25 июля в Киеве за 3 часа непогоды выпала трехмесячная норма дождей. Вода залила подземные переходы возле станций метро и частично улицы. Затопило Индустриальный путепровод, Лукьяновскую площадь, аэропорт "Киев". Уровень воды достигал 2 м. Ветер срывал билборды и электрические провода, выкорчевал с корнем десятки деревьев. Часть их падали на припаркованные автомобили. На ул. Елены Телиги обвалилась часть путепровода - конструкцию смыло водой.

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