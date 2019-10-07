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вторник, 08 октября 2019 04:15

Украинского преподавателя информатики назвали лучшим учителем

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Винницкий учитель Олег Благоприятный получил приз зрительских симпатий во время конкурса "Global Teacher Prize Ukraine".

  Учитель Олег Слушный
Учитель Олег Слушный

За звание лучшего учителя страны соревновались двое педагогов из Винницы Сергей Петрович и Олег Подходящее. Всего проголосовали около 500 тысяч пользователей сайта ТСН.

  Голосование
Голосование

В награду мужчина получил возможность поездки за границу по опыту коллег.

На занятиях Олега Благоприятного дети изучают основы программирования, углубляют свой уровень владения информационно-коммуникационными технологиями, знакомятся с программным обеспечением для проведения научных исследований и расчетных работ.

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Олег Подходящий преподает информатику в школе №20. Среди его учеников – 24 победители городских олимпиад, 7 победителей областного этапа всеукраинских ученических предметных олимпиад и 23 победители различных тематических конкурсов.

Человек руководит Школой компьютерной грамотности учителей, работает тренером центра "СУГУБО" – Сертифицированные украинские технологии образования. Кроме того, учитель 20-й школы принимает участие в международных фестивалях педагогов и всячески пропагандирует экологические идеи.

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