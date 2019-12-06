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суббота, 07 декабря 2019 04:15

Украинский город в пятый раз стал самым комфортным для жизни

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Украинский город в пятый раз стал самым комфортным для жизни
pinterest Винницу снова признали самым комфортным городом в Украине

Пятый год подряд Винницу признали самым комфортным городом в Украине.

Такие результаты Всеукраинского муниципального исследования.

"Удивительное чувство, когда твой родной город признают самым комфортным городом в Украине - а тем более пятый год подряд. Приветствую всех винничан с общей победой. Мы вместе достигли этого результата и можем гордиться тем, что живем в городе-лидере", - пишет у Facebook мэр Винницы Сергей Моргунов.

Второе место в рейтинге занял Луцк, а третье - Ивано-Франковск.

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Всеукраинское муниципальное исследование проводила Социологическая группа Рейтинг по заказу Международного республиканского института International Republican Institute (IRI) при поддержке USAID - US Agency for International Development.

Винница привлекает тем, что по соседству столица Украины - Киев, 5-6 часов езды от Львова и Одессы. Город развивается: появляются кафе, рестораны, новые кинотеатры, музеи, есть возможно даже покататься на велосипеде. В городе есть прокат велосипедов, СТО для этого и многокилометровые велодорожки.

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