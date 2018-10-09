Украинские воины снялись в благотворительной фотосессии с бездомными собаками

Защитники самостоятельно выбирали, с которой собачкой фотографироваться. Фото: portal.lviv.ua

Во Львовском коммунальном предприятии "Лев", ко Дню защитника Украины, состоялась фотосессия участников и участниц боевых действий с бездомными собаками.

Впоследствии 12 фотографий станут обложками для календаря, - пишет "Львовский портал".

Фотосессия участников и участниц войны вместе с подопечными ЛКП "Лев" состоялась в рамках проекта "Верные навсегда", которую организует Львовский центр предоставления услуг участникам боевых действий.

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"У меня давно возникла такая идея фотосессии. Со временем это вылилось в то, что такой проект нужен, как и бойцам, так и ЛКП "Лев". Я очень рада, что все согласились на такой проект, и за менее чем 2 месяца мы его уже реализуем. Люди, которые принимают участие в фотосессии - это именно те герои, которые должны быть ", -рассказала пресс-секретарь центра предоставления услуг участникам боевых действий София Добик.

Одной из бийчинь, которые присоединились к проекту, стала 26-летняя Олеся Котлярова. Девушка была в рядах добровольческого батальона "Айдар" в 2014-2015 годах. Сначала служила добровольцем, а затем ее мобилизовали и она стала официальной частью Вооруженных Сил Украины.

"Я очень люблю такие проекта, поэтому, когда мне позвонили из центра предоставления услуг, я сразу согласилась. Я очень люблю животных, люблю собак, сама имею собаку, поэтому очень рада, что есть частью этого проекта ", - рассказала участница фотосессии.

Защитники самостоятельно выбирали, с которой собачкой фотографироваться, после чего налаживали с ними контакт: прогуливались, играли, угощали сладостями.

"Я выбрал собаку Рокки, потому что он такой же побитый жизнью, как и я. Он был очень растерян, напуган, ведь здесь находится совсем недавно. Именно этим он мне понравился, поэтому и решил с ним фотографироваться ", - поделился Назарий Дубик, в 2014-2015 году воевал в добровольческом батальоне в Станице Луганской.

Организаторы отметили, что будут давать возможность АТОвцям самостоятельно выбирать, месяц, который украсит их фотография в календаре на 2019 год. Следовательно, Елена говорила, что хотела бы быть на обложке сенца, ведь родилась именно в этом месяце, а Назарий, по той логике, - в январе.

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