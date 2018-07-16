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понедельник, 16 июля 2018 16:20

Украинские летчики поразили публику на международном авиашоу
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Автор: militarizm.livejournal.com
  Самолет показывает фигуры в небе
Самолет показывает фигуры в небе

Летчики 831-й бригады тактической авиации из Миргорода Полтавской области представили Украину на международном авиационном показе The Royal International Air Tattoo-2018. В этом году он состоялся в Великобритании. Шоу представляет собой международный показ боевой авиационной техники. По посещаемости является одним из крупнейших в мире.

Украинский пилот Александр Оксанченко исполнил новую пилотажную программу, сообщила в Facebook 831 бригада тактической авиации.

Посетителей показа поразила программа Оксанченко.

"Пилотажная программа полковника Александра Оксанченко удивительна. Сразу видно, что это тяжелая работа и насколько преданно работает личный состав 831 бригады. Не могу дождаться следующего выступления", - написал Jakub Zurek.

"Пилотаж украинского Су-27 был просто фантастическим. Я пришел с маленькой дочкой и она была так счастлива", - добавил Mike Coxhead.

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СУ -27 на авиашоу в Великобритании
Фото: militarizm.livejournal.com
Украинский самолет на аеродроме
Су-27 в небе
Самолет показывает фигуры в небе

Новый самолет Ан -132D показали на престижном авиашоу "Paris Air Show-2017" во Франции, где воздушное судно выполнило демонстрационный полет

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16
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