Украинские летчики поразили публику на международном авиашоу

Автор: militarizm.livejournal.com Самолет показывает фигуры в небе

Летчики 831-й бригады тактической авиации из Миргорода Полтавской области представили Украину на международном авиационном показе The Royal International Air Tattoo-2018. В этом году он состоялся в Великобритании. Шоу представляет собой международный показ боевой авиационной техники. По посещаемости является одним из крупнейших в мире.

Украинский пилот Александр Оксанченко исполнил новую пилотажную программу, сообщила в Facebook 831 бригада тактической авиации.

Посетителей показа поразила программа Оксанченко.

"Пилотажная программа полковника Александра Оксанченко удивительна. Сразу видно, что это тяжелая работа и насколько преданно работает личный состав 831 бригады. Не могу дождаться следующего выступления", - написал Jakub Zurek.

"Пилотаж украинского Су-27 был просто фантастическим. Я пришел с маленькой дочкой и она была так счастлива", - добавил Mike Coxhead.

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Фото: militarizm.livejournal.com

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