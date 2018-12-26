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среда, 26 декабря 2018 13:15

Украинские Карпаты замело снегом

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Украинские Карпаты замело снегом
Украинские Карпаты засыпало снегом. Фото: unn.com.ua

Межгорную долину Драгобрат засыпало снегом. Высота снежного покрова более 1 м.

"На снеголавинном посту Драгобрат температура воздуха -10,3 °С. Высота снежного покрова составляет 106 см", - говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Там наблюдают за снеголавинные ситуацией в украинских Карпатах.

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На посту Пожежевская температура воздуха составляет -8,1 °С. Высота снежного покрова составляет 35-99 см, снег вьюжный и нестабилен. Есть опасность схода лавин.

На посту Плай температура воздуха составляет -5,4 °С. Высота снежного покрова - 17-73 см. Покров там закреплен хорошо и стабильно.

В высокогорье Ивано-Франковской и Львовской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность. За сутки в большинстве областей выпало от 6 до 60 см снега.

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