Украинцы с донорскими органами высадили аллею яблонь

Фото: Татьяна САРАХАН

В Виннице создали яблоневую "Аллею жизни". Деревья высадили в честь людей, которые подарили свои органы другим для спасения жизни.

Аллею яблонь, которые символизируют жизнь, высадили возле бальницы №1, в которой располагается Кардиологический центр. В знак благодарности каждое дерево высаживал пациент с донорским органом.

"Замечательно, что позволили создать эту аллею в Виннице. Надеюсь, что трансплантация будет в Украине", - говорит Екатерина Кравец, которая живет с донорским сердцем.

Автор: Татьяна САРАХАН В Виннице высадили аллею яблонь в честь доноров, которые отдали свои органы для спасения других

С Винницкой области на акцию приехало шесть человек с донорскими органами. Всего таких в Украине живут 1500. Их считают самыми дорогими пациентами. В основном больные едут лечиться за границу. Операцию им оплачивает государство или ищут деньги самостоятельно.

"Была обычная простуда. Ходила на работу и внезапно простудилась. Заболела и через год мое сердце стало в четыре раза больше и весило почти полкилограмма, - рассказывает Наталья Омельчук из города Луцк. - В Украине мне никто не смог помочь. У нас нет трансплантации. Впрочем повезло, что Минздрав выделил определенную сумму средств и я полетела в Индию. Это единственная страна, которая меня приняла и сделала спасительную операцию. Уже более двух лет живу с донорским сердцем".

Автор: Татьяна САРАХАН В Виннице высадили аллею яблонь в честь доноров, которые отдали свои органы для спасения других

В Винницу девушка приехала, чтобы почтить память своего донора Рави Девани.

"Ему было всего 21 год. Он спасти семь жизней. Шестеро из них живут в Индии, а я - седьмая из Украины. Имела честь познакомиться с его родителями. Они подарили жизнь. Если бы они не решились на такой шаг, меня бы сегодня не было сейчас. Верю, что наше общество начнет спасать своих граждан от маленького до взрослого и помогут чиновникам запустить систему трансплантации. Одна спасенная жизнь - это почти спасена планета. Донорство - это речь не о смерти, а о жизни. Пациентом может стать каждый из нас", - говорит девушка.

В Украине пересадок органов от трупного донора не делают.

"Первая почка в мире была пересажена от трупного донора именно в Украине, в Херсоне, в 1933 году. Хотя, пересадка органов возникла давно. Человечество долго шло, чтобы достичь результатов в этом. В Украине нет системы. Не построены реанимации, в которых можно изымать орган. Нет элементарного оборудования для констатации смерти мозга. Если этого нет, не имеем права общаться с родственниками умершего на предмет изъятия органа. Сейчас закапываем в землю людей вместе с органами. А они могли бы спасти кому-то жизнь. Один донор может спасти пятерых-восьми больных", - говорит председатель Национального движения "За трансплантацыю" Юрий Андреев.

Автор: Татьяна САРАХАН В Виннице высадили аллею яблонь в честь доноров, которые отдали свои органы для спасения других

Сейчас 5 тыс человек ждут своей очереди на трансплантацию. Но большинство обречены. В среднем в Украине ежедневно умирает 8-9 человек, которые не дождались пересадки органов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинская студентка рассказала, как живет с сердцем белоруса

28-летняя Дина Макарова из села Петровка-Роменская Гадячского района Полтавской области выносила и родила здорового ребенка, имея опухоль сердца. А за полтора месяца получила донорский орган. Трансплантацию провели в Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии три месяца назад.