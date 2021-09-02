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четверг, 02 сентября 2021 14:30

У львовянина отобрали права на 80 лет

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У львовянина отобрали права на 80 лет
На него наложили максимальный предусмотренный законодательством штраф. Фото: pixabay.com

Во Львове мужчину лишили права управлять автомобилем на рекордный срок - 80 лет.

24-летнего Ивана Панаса четыре раза останавливали в состоянии наркотического опьянения за рулем BMW 525 в 2019 году. В этом году в нетрезвом состоянии остановили девять раз, пишет ZAXID.NET.

Нарушитель приходит иногда на заседания суда, однако штрафы не платит. Уверяет, что машина принадлежит матери, а он берет ее без разрешения. 17 июня Панаса арестовали на 15 суток и конфисковали авто. Оказавшись на свободе, он снова взялся за старое.

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2 июля его снова остановили за рулем BMW 525. Однако непонятно, была ли это та же машина. На судебное разбирательство Панас и в этот раз не пришел.

На него наложили максимальный предусмотренный законодательством штраф - 51 тыс. грн. Также суд опять решил конфисковать авто.

Совокупная сумма штрафов, которые наложили суды на Панаса в течение 2021-го, составляет 397,8 тыс. грн. Мужчину лишили прав на 80 лет. Однако цифры могут возрасти, ведь в судах еще остались материалы новых нарушений львовянина.

Пьяный водитель сбил полицейского, когда пытался убежать от патруля. Остановили мужчину за нарушение правил дорожного движения. Оказалось, что он в нетрезвом состоянии.

Водитель отказался выйти из машины, завел двигатель и поехал на старшего сержанта полиции. Патрульный получил тяжелые травмы.

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