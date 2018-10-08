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понедельник, 08 октября 2018 14:23

Трухановым там и не пахнет - Рабинович о покушениях в Одессе

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Трухановым там и не пахнет - Рабинович о покушениях в Одессе
Народный депутат Вадим Рабинович убежден, что мэр Одессы Геннадий Труханов не имеет отношения к покушениям на городских активистов. Фото: УНИАН

Народный депутат Вадим Рабинович в эфире телеканала 112 сделал заявление по поводу ситуации в Одессе после нападений на активистов.

"Смотрите, что происходит в Одессе, как пример. На одесских активистов, занимающих агрессивную позицию по отношении к Труханову, мэрии и к руководству силовых структур Одессы, на протяжении нескольких последних месяцев совершились ряд покушений. Били, резали, якобы давили грузовиками, при этом никто не погиб… И вокруг каждого инцидента раздавался такой информационный шум, что на всех нападает кто - Труханов, конечно. И его силовики прикрывают. С чего - непонятно. Самым последним громким стал инцидент, когда оппозиционер Михайлик получил ранение из мелкашки в грудь", - заявил Рабинович.

При этом, как считает Рабинович, результатом этих событий должен стать широкомасштабный майдан в Одессе под общим лозунгом "Мы теряем Одессу", естественно, с требованием отставки мэра Труханова, прокурора области и руководителя полиции. Когда же правоохранители нашли лиц, причастных к покушениям, то, как заявил Рабинович - "Трухановым там и не пахнет". Это дезертиры из АТО, ультрас и члены этнической ОПГ.

Рабинович уверен, что это попытка расшатать ситуацию в регионе, где мэр реально пользуется поддержкой населения.

Українські новини
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