"Troye Zillia" презентуют во Львове новый альбом

Концерт состоится во Львове 5 ноября. Фото предоставлено организаторами концерта.

5 ноября группа "Troye Zillia" в сопровождении фолкового оркестра, представит в Львовской национальной филармонии альбом "ENDORФИNY".

Группа будет выполнять новый альбом, который посвящен теме любви и ее различным стадиям в жизни людей, которые воспеты в украинском фольклоре: от симпатии к любви, страсти и разлуки, верности и ревности.

"Эндорфины и гармония - именно их почувствуют настоящие ценители качественного инструментального музыкального звучания. В то же время, коллектив группы признается, что этот альбом глубже, понятен и близок к людям. Оригинальное звучание народных мотивов, этно детали и положительный заряд композиций понятнее и восприимчивы новым слушателям, которые почувствуют каждую ноту", - рассказывают об альбоме организаторы концерта.

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"Troye Zillia" являются лидерами современной бандуры во Львове, которые инициируют продвижение бандуры в эстрадном современной среде.

На концерте слушателей удивлять премьеры композиций, инструменты разных народов мира.

В Научной библиотеке университета имени Ивана Франко проходит выставка "Украина и украинцы - цивилизационная война и достоинство". Выставку организовали по инициативе журналистов информагентства МО Украины "Армии INFORM" и сотрудничества Научной библиотеки Львовского национального университета имени Ивана Франко, кинологической школы "Dog Friend" и краеведческого ресурса "Фотографии старого Львова".