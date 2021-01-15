Трассу Киев-Харьков угражают перекрыть, пока газ не будет по 2 грн

В Полтаве участники акции протеста против повышения тарифов перекрыли движение транспорта в центре города - ул. Соборности у Корпусной парка и ул. Сенную у облсовета.

Протестующие некоторое время ходили переходами, остановив движение общественного транспорта, а затем снялись и ушли, сообщает "Полтавщина".

Фото: t.me/fontan1000000

Таким образом Полтава присоединилась к Всеукраинской акции против повышения тарифов на электроэнергию, газ и за отмену платы за его транспортировки.

Активисты озвучили требования: отправить в отставку правительство, руководство ЕД и областной совет. В первых рядих протестующих журналисты заметили активиста "Народного контроля" Романа Стегний, владельца издания "Последний Бастион" Геннадия Сикалова, которого на днях задерживали по подозрению в махинациях со страховкой, и бывшего нардепа Сергея Каплина.

Последний предложил не коммуницировать с областным руководством, потому что это "офис газовой мафии". А также национализировать "Полтавагаз", создать постоянно действующий штаб по перекрытию трассы Киев - Харьков, пока центральная власть не согласится на тариф 2 грн, потому что "это себестоимость полтавского газа".

Он заявил, что "общественный контроль над трассой должен продолжаться до тех пор, пока правительство не согласится на цену в 2 гривны". А для начала предложил перекрыть движение в центре города возле облсовета и областного управления СБУ.

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Под лозунгом "Хватит уже пи...еть" большинство митингующих согласились с этим и двинулись перекрывать улицы.

В течение часа движение в центре города был заблокирован. После того, как к протестующим с претензиями вышли пассажиры общественного транспорта, пикетчики начали пропускать троллейбусы. Впоследствии прибыл Каплин и объявил о завершении блокирования.

Автор: t.me/fontan1000000 Возмущенные пассажиры остановленного троллейбуса вышли к протестующим с требованием разблокировать движение общественного транспорта

Не обошлось без скандалов. От участников протестов поступила информация, что машина правоохранителей сбила человека на пешеходном переходе на ул. Сенной. Но в патрульной полиции ее опровергли.

"Вызов на линию 102 поступал, но по факту ДТП не подтвердилась. Возник конфликт между водителем и одним из митингующих. В результате гражданин написал заявление в патрульной полиции, водитель предоставил объяснение. В дальнейшем материалы рассмотрит участковый офицер полиции", - сказал в комментарии Gazeta.ua пресс-секретарь патрульной полиции Полтавы Руслан Возница.

И добавил, что автомобиль гражданский, водитель не относится к сотрудникам правоохранительных органов.

С января в Украине выросли коммунальные тарифы, что привело к массовым протестам в разных городах. Правительство отменило льготный тариф на электроэнергию, по которым люди платили по 90 коп. за первые 100 кВт. Остальные месячного объема покрывали по 1,68 грн/кВт. Пока действует единая цена - 1,68 грн.

К тому Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг утвердила увеличение стоимости доставки газа облгазами. Для каждого региона цена разная - от 0,45 грн до 3,34 грн за куб. м. Ранее в большинстве регионов платили по 0,34 - 1,9 грн. Цену за топливо для населения подняли и более 50 газоснабжающих компаний. За 1 тыс. куб. берут от 6,99 тыс. до 10,8 тыс. грн. В декабре продавали по 6-9 тыс. грн.