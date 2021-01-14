Заоблачная коммуналка: почему повысили тарифы и что с этим делать

С января в Украине выросли коммунальные тарифы, что привело к массовым протестам в разных городах.

Gazeta.ua разобралась, почему так произошло и какие есть пути решения проблемы.

Как выросли цены на тарифы?

Правительство отменило льготный тариф на электроэнергию, по которым люди платили по 90 коп за первые 100 киловатт. Остальные месячного объема покрывали по 1,68 грн/кВт. В настоящее время действует единая цена - 1,68 грн.

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К тому Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг утвердила увеличение стоимости доставки газа облгазами. Для каждого региона цена разная - от 0,45 грн до 3,34 грн за кубометр. Ранее в большинстве регионов платили по 0,34 - 1,9 грн.

Цену за топливо для населения подняли и более 50 газоснабжающих компаний. За тысячу кубов берут от 6,99 тыс. до 10,8 тыс. грн. В декабре продавали по 6-9 тыс. грн.

Увеличился тариф на тепло. В городах Новый Раздел и Новояворовск на Львовщине на 37 и 34% соответственно, компания "Сумытеплоэнерго" повысила плату на четверть. Больше всего тариф вырос для киевлян, которым предоставляет услуги "Евро-реконструкция" - на 49,7%.

Последствия повышения тарифов?

Против повышения тарифов на электроэнергию, газ и его поставки украинцы вышли на протесты с 10 января. Наибольшие на Полтавщине, Харьковщине, Днепропетровщине, Николаевщине. Люди блокируют дороги, собираются под горсоветом и облгосадминистрациями.

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В Полтаве горожане перекрыли трассу Киев-Харьков. Стояли с плакатами: "Против тарифного геноцида!", "Тарифы ЖКХ - грабеж украинский!"

"Власть решила выбить из нас последние копейки. Еще и смеются. Мол, коммуналка у нас самая дешевая в Европе, - говорит 60-летняя Светлана Ивановна, участница митинга.

Петицию против повышения тарифов подписали около 150 протестующих в городе Люботин Харьковской области. Митинги прошли и в областном центре, и 13 районах.

"Имею пенсию 1,7 тысяч гривен. Как выкручиваться. Накипело, так и вышла на улицу. Надоело сидеть и жаловаться на кухне", - говорит харьковчанка Татьяна Беляева, 61 год.

В Николаеве и Кривом Роге Днепропетровской области протестовали под горсоветом.

Реакция власти

В правительстве и Офисе президента заявили, что рассматривают 2 способа снизить цену на газ. Их предложили Министерство энергетики и Нафтогаз.

"Тариф должен образовываться по формуле: цена на европейских хабах минус стоимость транспортировки. При такой схеме газ в январе мы продавали бы по 5,9 тысяч гривен за тысячу кубометров. Эта формула нужна для уязвимых слоев населения", - говорит исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко.

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Минэнерго предлагает зафиксировать цену для незащищенного населения в год - с 1 февраля 2021-му. Определят также, какую наибольшую наценку могут делать газоснабжающие компании.

"По расчетам, речь о 5356 гривен за тысячу кубов. Это на 44 процентов меньше, чем средняя стоимость газа в январе. А если ничего не делать, то цена в следующем месяце вырастет еще на 15 процентов", - добавляет Витренко.

Нафтогаз настаивает, что надо усиливать конкуренцию на рынке. Если все газоснабжающие компании публиковать свои годовые тарифы на газ. Предприятия начнут бороться за потребителей. Тогда и платежки должны уменьшиться.

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Экспертная оценка ситуации

"Любая государственная политика должна быть последовательной. Если речь идет об осуществлении рыночных реформ, то должна быть принята соответствующая программа, которая должна соблюдаться. А у нас получается, что сложные проблемы пытаются решать простыми решениями", - считает энергетический эксперт Геннадий Рябцев.

Сложные проблемы энергетических рынков пытались решить повышением цен на тарифы. А всю систему оставили без реформы.

"Решение об отмене ценового и тарифного государственного урегулирования привело к тому, что сейчас в аварийном порядке пытаются разработать что-то, что бы исправить ситуацию. Но опять же подходят к решению вопрос не программно и не последовательно, а просто временными антикризисными мерами, которые противоречат всем действиям, которые употреблялись до этого. Решение о введении тарифов вместо хаб плюс в минус, выглядит странным. Все те же люди, которые его предлагают, они в свое время предлагали вводить хаб плюс. И президент, и премьер, и тот же Витренко говорили, как после этого будет хорошо. А теперь эти люди собираются и делают вид, что это не они делали все эти шаги, которые привели к социальному недовольству", - говорит Рябцев.

Лучшим выходом из ситуации будет присутствие государства на всех энергетических рынках, в качестве независимого арбитра.

"Цены на энергетических рынках должны быть не только экономически обоснованные, но и доступны для пользователей и понятными для абсолютного большинства потребителей. И нынешняя и бывшая предложение не поняла для 99,9% украинских потребителей. Почему внутренние цены государства должны привязываться к каким-то европейских хабов", - говорит эксперт.

Автор: thepage.ua Украинцы протестуют против повышения тарифов

По словам политолога Виктора Тарана, правительство очередной раз провалился.

"При принятии государственного бюджета правительство не просчитал, что с 1 января вырастают тарифы, он не заложил достаточно средств на субсидии и поэтому граждане не получив помощь начали протестовать. Обещание Зеленского об уменьшении тарифов в 2 раза невозможно осуществить. Это реально только тогда, когда начнется тотальная глобальная программа модернизации домов: утепление помещений, замена счетчиков, окон, перевод коммунальных учреждений на альтернативную энергетику. Такие действия позволили бы сэкономить на 30-40 процентов. Бороться с высокими тарифами надо, запустив экономику, увеличив ВВП, заработные платы, пенсии и субсидии. Это реальный путь решения проблемы с тарифами. Все остальное - обман и манипуляции", - говорит политолог.

Политолог раскритиковал решение правительства по снижению тарифов.

"Мы сейчас принимаем решение, которое ставит под угрозу сотрудничество с МВФ и в принципе всю кредитную международную программу. Самое главное это то, что если они его примут, то все равно платежки за январь и февраль люди будут платить в полном объеме. За это отопительный сезон люди никак не почувствуют скидку. И вообще когда увидят платежки в начале февраля с другими ценами зная, что их ожидают снижения, я уверен, что они будут шокированы, потому что их обманули. а вообще повышение тарифов нужно было планировать не на январь, а на лето, или на осень. И нужно заранее готовить людей к изменениям", - отметил Таран.

За последние 10 лет общая инфляция составляет 187,5%. Цены выросли почти в 2,9 раза. Государственная служба статистики Украины обнародовала данные о потребительских ценах на товары и услуги в декабря 2020 года по сравнению с декабрем 2010-го, передает finance.ua.