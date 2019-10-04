Трасса Днепр-Решетиловка строится в чистом поле, "с нуля" - Голик

Юрий Голик

На Днепропетровщине "с нуля" строится новая четырехполосная трасса Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка. Об этом сообщил советник премьер-министра Украины Юрий Голик, передает ЦТС.

На своей странице в Facebook Голик также опубликовал видео того, как строится дорога.

"Строят ли трассы у нас в стране с нуля? Строят. Прямо сейчас. Например, новую четырехполосную трассу Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка", - сказал Голик.

Четырехполосную трассу Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка строят с нуля

Советник премьера подчеркнул, что трассу строят в чистом поле в прямом смысле этого слова.

Четырехполосную трассу Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка строят с нуля

"В этом году будут готовы 20 километров этой трассы. Задача на следующий год - выйти новой построенной трассой к каналу Днепр - Западный Донбасс, влив новую трассу в старую. А в 2021-м году выйти новой трассой на границу с Полтавской областью. В идеальном случае, уже в 2021-м году Днепр, а, следовательно, и Запорожье, и Мариуполь, будут соединены с Киевом действительно современной трассой", - заявил он.

Четырехполосную трассу Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка строят с нуля

Как сообщалось, в Украине в этом году поставили рекорд по скорости ремонта трассы. Так, 130 километров дороги Запорожье-Мариуполь удалось отремонтировать всего за 68 дней вместо ранее запланированных трех лет. На трассе работали 637 единиц техники и 1 086 человек.