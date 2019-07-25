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четверг, 25 июля 2019 15:16

Трагическое стечение: прицеп трактора раздавил рыбака

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Автор: фото предоставлено НП Винницкой области
  Винницкая область: по трагическому стечению обстоятельств прицеп трактора убил рыбака
Винницкая область: по трагическому стечению обстоятельств прицеп трактора убил рыбака

В селе Махаринцы Казатинского района Винницкой области при трагических обстоятельствах умер рыбак.

70-летний местный житель ловил рыбу на берегу пруда. В этот момент по дороге ехал трактор с прицепом. На повороте прицеп отцепился от трактора и съехал на обочину прямо на рыбака. Мужчина скончался на месте происшествия.

"Трагическое стечение обстоятельств. Следователи выясняют, что произошло с трактором. Или это была техническая неисправность или водитель не надежно и ненадлежащим закрепил", - говорит Gazeta.ua Вадим Кобзарь пресс-центра Нацполиции в Винницкой области.

Автор: фото предоставлено НП Винницкой области
  Винницкая область: по трагическому стечению обстоятельств прицеп трактора убил рыбака
Винницкая область: по трагическому стечению обстоятельств прицеп трактора убил рыбака

Также смертельные аварии произошли в Бершадском и Литинском районах. В результате ДТП погибли еще два человека.

Между селами Маньковка-Шумилов Бершадского района водитель автомобиля ГАЗ не справился с управлением, съехал в кювет и столкнулся с деревом. От удара 68-летний пассажир получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте.

В с. Селище Литинского района 57-летний житель Львов в Peugeot Boxer наехал на пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм 60-летний пешеход погиб.

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Следователи назначили ряд экспертиз. После них установят причины ДТП.

Пока машины увезли на штрафплощадку.

За такие правонарушения предусмотрено наказание - до 8 лет лишения свободы.

В Харькове во время грозы погиб 29-летний рыбак. Он лежал без сознания на берегу реки Уды. Установили, что молния попала в его спиннинг.

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