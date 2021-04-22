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четверг, 22 апреля 2021 13:01

Тернополь ослабляет карантинные ограничения

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Тернополь ослабляет карантинные ограничения
Тернопольская область сейчас находится в оранжевой зоне карантина. Фото: pixabay.com

Тернополь постепенно ослабляет карантинные меры. Ряд ограничений снимут с 26 апреля.

С 24 апреля город восстанавливает срочную хирургическую и травматологическую медпомощь в коммунальной больнице скорой, сообщает пресс-служба горсовета Тернополя. Также планируют открыть отделение для реабилитации пациентов с постковидным синдромом на базе горбольницы №3.

С 26 числа решили:

- возобновить очное обучение учащихся 5-11 классов;

- возобновить работу кафе и ресторанов, запретив при этом работу после 22:00 и до 07:00, с запретом проведения расчетных операций после 21:00.

Тернопольская область сейчас находится в оранжевой зоне карантина.

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В Ивано-Франковской области зарегистрировали 492 испорченные дозы вакцины Covishield, что составляет 84% всех потерянных доз в Украине. Во флаконах с препаратом нет градуировки, поэтому медики не использовали последнюю дозу.

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