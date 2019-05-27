Тема с "душком": В Одессе водоканал давит штрафами за сточные воды

В Одессе разразился скандал между всеми без исключения предприятиями и учреждениями (независимо от объема доходов, количества работников и т.д.), с одной стороны, и местным водоканалом и мэрией – с другой. Абонентам навязали новые правила пользования стоками, за невыполнение которых установили крупные штрафы. Суммы разные, в зависимости от превышения норм и рода деятельности предприятий: начиная от 20 тысяч гривен и до 200 тысяч. Например, Одесскую музкомедию уже оштрафовали на 112 тысячи гривен. Что сбрасывает Музкомедия в стоки, да еще в таком объеме, для всех осталось загадкой. Но факт остается фактом. Об этом местным журналистам рассказала депутат Одесского городского совета Анна Позднякова.

В 2003 году целостный имущественный комплекс – Коммунальное предприятие "Одесводоканал" было передано в аренду предприятию ООО "Инфокс"… на 49 лет, т.е. до 2052 года. С этого момента и начинается долгая история взаимоотношений одесских предпринимателей с монополистом в водоснабжении – "Инфоксом". Не всегда эти отношения были радужными. Но предел наступил в конце прошлого года.

В декабре 2018 года исполнительный комитет Одесского городского совета принял так называемые новые правила приемки сточных вод. Согласно ним, местные предприятия, организации и учреждения должны уменьшить количество вредных веществ в сточных водах, которые они сбрасывают в ходе своей хозяйственной деятельности. Все понимают – это действительно важно для экологии города и акватории Черного моря. Недоумение, возмущение и протесты предпринимателей вызвал механизм решения проблемы. Мэрия решила вопрос просто – наложить на всех штрафы в достаточно крупном размере.

Так, депутат горсовета подчеркивает, что новые правила сточных вод на сегодняшний день ни коим образом не улучшают экологию акватории Черного моря. "Потому что не понятно, куда направляются эти штрафы: они являются составляющей прибыли монополиста или они будут направлены на реконструкцию очистных сооружений? На этот вопрос на сегодня ответа нет. Также нет ответа на ряд других вопросов. Потому что, когда городской совет передавал в аренду монополисту наш "Одесводоканал", был подписан договор аренды, который предусматривал значительные вложения в ремонт системы водоснабжения и водоотведения именно "Инфоксом". Они брали на себя обязательства реконструировать эту систему. Что сделано на сегодня? В каких объемах, в каких размерах? Это тайна за семью печатями", – продолжает депутат Одесского горсовета.

Анна Позднякова неоднократно направляла депутатские запросы по деятельности "Инфокса" еще в прежние годы, но ответа по существу так и не получила. Последний запрос она направила пару недель назад – потребовала сам договор аренды со всеми дополнениями и приложениями за эти годы, чтобы понять характер взаимоотношений одесской мэрии с водным монополистом. "На мой официальный запрос, даже направленный еще год назад, мне не был предоставлен полный договор аренды, заключенный с ООО "Инфокс" со всеми приложениями и дополнениями, которые являются неотъемлемой частью договора", – комментирует депутат.

Самое интересное, что Позднякова требует от мэрии… заведомо публичную информацию. На сайте Одесского городского совета и так должны быть в открытом доступе все договорные отношения с ООО "Инфокс". Хотя бы потому, что тот же договор аренды (вон тот, на 49 лет) является неотъемлемой частью решения сессии городского совета 2003 года. Но на сайте нет ни самого проекта решения, ни договора аренды и пр. "Чем больше таких тайн, недомолвок, недоговоренности, тем больше это наводит на мысль, что там не все так прозрачно, и скорее всего, именно на условиях реконструкции и модернизации и был передан в аренду "Инфоксу" этот целостный имущественный комплекс", – считает депутат горсовета.

Следует отметить, что новые правила сточных вод появились не сами по себе. Они основаны на выводах государственного Научно-исследовательского института. А вывод НИИ конкретный – очистные сооружения, которые находятся в Одессе на балансе "Инфокса", морально и технически устарели, там нет полной системы очистки, им нужны модернизация и реконструкция.

И тут опять же вопрос. Уже 16 лет "Инфокс" владеет – то есть использует – всю систему "Водоканала". Согласно логике, по договору аренды владелец должен не просто выжимать из существующего, но и вкладываться – модернизировать систему. Опять же, это согласно здравому смыслу. На иных условиях мэрия просто не имела право отдавать стратегически важный для города объект некому управленцу. Вероятно, из-за того, что в договоре указаны пункты о модернизации и реконструкции этот документ городская власть так боится афишировать.

"Эти правила вообще разрабатывались, говоря простым языком, под "Инфокс", потому что на сегодняшний день только "Инфокс" является оператором "Водоканала". Этот целостный имущественный комплекс находится у них в аренде", – подчеркивает Позднякова.

Примечательно, что ежегодно "Инфокс" отчитывается на сессии горсовета. Последний такой отчет был утвержден в 2018 году. "И в нем ни слова не сказано о реконструкции непосредственно самих очистных сооружений, о которых сегодня идет речь. Там была реконструкция трубопроводов, магистральных веток, но ни слова об очистных. Единственная строка, если мне не изменяет память, касалась разработки проекта. Разработали ли они проект и приступили ли они к этой работе – на сегодняшний день ответа нет. Есть только однозначное заключение Научно-исследовательского института, которое говорит о неполном технологическом цикле очистных и об их техническом и моральном устаревании", – отмечает Позднякова.

"Проблематика в чем: у нас не предприниматели плохие, потому что сбрасывают непомерное количество вредных веществ, а очистные сооружения уже настолько морально и технически устарели, что не в состоянии это просто переработать. Им нужна реконструкция и модернизация", – акцентирует депутат.

Главное, что проблема решаема. И не только за счет "доения" предпринимателей. Берем, к примеру, соседнюю область. Город Николаев. Такой же областной центр, как Одесса. Так вот Николаев взял кредит в Европейском банке реконструкции и развития на модернизацию, в том числе, очистных сетей. Работы проведены, предпринимателей для этих целей не "нагибали" штрафами. "Чтобы понять, возможна ли такая ситуация в Одессе, необходимо тщательно проработать с юридической точки зрения весь договор аренды с "Инфоксом", все эти приложения и дополнения. Потому что, возможно, сам договор предусматривает обязательства арендатора. А значит, он (а не город) и должен брать кредит. Мы должны на основании договора получить юридическое заключение о том, кто должен проводить реконструкцию и модернизацию, и тогда понимать – кто должен брать кредит для этих целей. На сегодняшний день такого ответа нет", – поясняет Позднякова.

У одесских предпринимателей вообще есть подозрение, что в воде, получаемой ними от "Инфокса", уже содержатся те вещества, за которые потом монополист их же и штрафует. "Ряд предпринимателей сдавали воду, которую подает "Инфокс" потребителям, на экспертизу. Нормы, которые установлены на уровне Кабинета министров, и нормы для Одессы – это разные значения. Но тем не менее, ряд тех веществ, которые монополист просит уменьшить в стоках, присутствует уже в самой подаваемой воде", – констатирует депутат.

"Все стараются обойти эту тему новых правил по стокам. А на самом деле, она касается каждого. И сегодня мы ведем речь не только о защите интересов бизнеса, хочу подчеркнуть, речь идет не о крупном бизнесе – весь бизнес Одессы столкнулся с этой проблемой, от ФОПов, где работают 1-2 человека, до крупных предприятий. И у всех это вызывает недоумение. Недоумение также вызывает позиция Одесской мэрии, которая должна была стать арбитром в процессе взаимоотношений монополиста и предпринимателей, а на самом деле власть всячески пытается самоустраниться", – комментирует Позднякова.

Сегодня же проблему неурегулированности взаимоотношений мэрии и "Инфокса" в части договора аренды пытаются переложить на плечи предпринимателей и опосредованно всех одесситов. "Потому что предприниматели не могут сегодня выступить единым фронтом, кто-то хотел бы, но боится, кто-то не может, многие уже смирились за эти 5 месяцев, и закладывают штрафы просто в себестоимость своей продукции, в свои операционные расходы. А это опосредованно ложится на всех нас, потому что в той или иной степени мы являемся потребителями любого вида продукции и платим за конечную стоимость этого товара. В составе конечной стоимости лежат эти штрафы", – говорит депутат горсовета.

Более того, руководствуясь такой логикой, следующим шагом Одесского исполкома совместно с "Инфоксом" может стать взимание аналогичных штрафов не только с предприятий, но и с ОСМД в многоквартирных домах, то есть, непосредственно с населения. Да и сегодня уже проблема крайне плохого состояния муниципальных очистных сооружений (за модернизацию которых вообще непонятно кто отвечает) так или иначе финансово ложится на плечи простых одесситов, поскольку входит в стоимость услуг "Инфокса" по приемке сточных вод у населения.

После того¸ как одесские предприниматели подняли шум по этому вопросу, чиновники одесского исполкома сделали вид, что пытаются вникнуть и решить сложившуюся проблему. Для этого был разработан проект решения об изменении правил приемки сточных вод, который собираются утвердить на ближайшем заседании исполкома Одесского горсовета, запланированном на этой неделе. Но Позднякова подчеркивает, что разработанный проект изменений ни коим образом не улучшит ситуацию, а, наоборот, по некоторым позициям такие новые требования являются даже еще жестче тех, которые были приняты в декабре прошлого года. Ведь на самом деле, суть предложенных изменений – это просто разделить все требования по содержанию загрязняющих веществ в сточных водах на две разные категории – в зависимости от расположения района канализации (Северный и Южный) в соответствующей части города.

Связано это с тем, что Северное и Южное муниципальные очистные сооружения находятся в разном техническом состоянии (Северное – в просто плохом, а Южное – почти в нерабочем).

Судя по всему, чиновники одесского исполкома вместе с "Инфоксома" не нашли ничего лучшего, как, прикрывшись исследованием авторитетного НИИ, применить банальную арифметику и установить в разных районах города Одессы разные требования к сточным водам, в зависимости от технического состояния муниципальных очистных сооружений, способных (а, точнее, не способных) такие сточные воды очищать перед выбросом в Черное море.

Иными словами, таким своим новым решением исполком не только хочет свалить проблему катастрофического состояния очистных сооружений с "больной" головы местных властей и "Инфокса" на "здоровою" голову всех одесских предпринимателей и жителей города (это и так уже было сделано в декабре), но и установить разные "правила игры" для аналогичных предприятий, расположенных в разных районах города. А это уже является полным абсурдом и попахивает грубым нарушением здоровой конкуренции и антимонопольного законодательства Украины. Поэтому если такие новые изменения действительно будут приняты на ближайшем заседании Одесского исполкома, то ко всем остальным претензиям к этой проблеме может добавиться и расследование Антимонопольного комитета Украины.

Очень хочется надеяться, что здравый смысл, а также инстинкт самосохранения чиновников, все-таки возобладает, и вместо принятия бутафорных изменений в Правила приемки сточных вод местные власти наконец-то удосужатся услышать "глас народа" и направить свои силы на комплексное решение проблемы плачевного состояния муниципальных очистных сооружений по существу.