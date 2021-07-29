Телесные повреждения и разбитое стекло: неадекват с лопатой "извинился" за детское хулиганство

В Полтаве с колес частного автомобиля подростки скрутили колпачки. А когда видео кражи попало в сеть, мать одного из них привела агрессивного мужчину, который лопатой разбил машину и нанес многочисленные телесные повреждения автовладельцу.

Как рассказала Gazeta.ua полтавчанка Виктория Срибная, вечером 26 июля ее муж Игорь как обычно поставил машину Opel Vectra у двора на ночь. А около 21 часов в уличной колонки рядом с забором велосипедами подъехали двое подростков.

Увидев машину, решили свернуть колпачки. Очевидно, под влиянием челленджа, который распространяется сетями. Один из подростков даже одел маску на лицо, чтобы его не узнали случайные свидетели. И этот момент попал на видео, которое сняла камера регистратора авто.

"Муж утром пересмотрел на видео. Каж, как теперь найти этих детей? Это же их родители сидят дома и не знают, чем занимаются их дети. Видно же, что не первый раз они это скручивают. Не хотелось, чтобы дети начинали свою жизнь с этого. Думала донести до родителей информацию, чтобы провели воспитательные беседы с потомками", - рассказывает женщина.

Супруги вызвали полицию. Написали заявление, передали видео в подтверждение своих слов. Но потом Виктория решила самостоятельно присоединиться к поискам малолетних хулиганов. И выложила видео на страницу в Facebook.

"Потом я на эмоциях опубликовала видео в соцсети. Думала тогда, что никто в полиции не искать этих детей - там достаточно работы и с более серьезными преступлениями", - объясняет женщина свои действия.

Вечером 27 июля знакомые ей написали, что в комментариях под видео откликнулась мама одного из ребят. И назначила встречу.

Автор: facebook.com В комментариях к видео мать одного из мальчиков написала, что хочет извиниться и назначила встречу

"Один из этих мальчиков мой сын Степан .Я очень жалею о том, что случилось искренне прошу прощения. Степан и я готовы встретиться со всеми кто пострадал и лично принести свои извинения. Сегодня в 20.00 (27 июль) будем вас ждать на месте съемки у колонки ", - написала Татьяна Канюка.

Виктория Серебряная говорит, что узнала о встрече за считанные минуты до нее. В это время человек как раз ехал домой. Позвонив ему, женщина услышала ответ, что он уже подъезжает.

"И в этот момент я услышала сильный грохот: кто неистово колотил в наши металлические ворота. Выхожу и вижу какого-то мужика с лопатой и в этот момент подъезжает мой Игорь. Не было ночка конфликта, никакой разговоров. Мужик просто начинает бить лопатой в лобовое стекло ", - рассказывает дальше полтавка.

Агрессивный мужчина разбил лобовое стекло автомобиля а когда к нему вышел Игорь и попытался отнять лопату, неадекват избил и автовладельца. Причиной ушибы и гематомы головы и туловища, травмы ноги. А также сломал Игорю руку у запястья - человек защищался, чтобы лопату раскроила ему череп.

"Сначала Татьяна сказала, что это ее одноклассник, а потом сказала, что не знает этого человека. Я подошла к ней и спросила, как она может все это объяснить. А она с сарказмом спрашивает меня: "Ну так что, мы решили вопрос по колпачкам? Мирно решили?" Она просто издевалась надо мной. И сказала, что нашла нам уже стекольщика", - говорит Виктория.

Факт телесных повреждений зафиксировали судебно-медицинские эксперты. Супруги Серебряных обратились в полицию и прокуратуру.

Самостоятельно выяснили и данные неадеквата. 42-летний Владимир Доброскок живет в нескольких кварталах. Он действительно учился в школе вместе с Татьяной Канюкой. Пользователи соцсетей пишут в комментариях, что в последнее время машину женщины часто видят возле его дома. Поэтому, очевидно, они такие знакомые и, вероятно, в тот вечер он пошел к Срибным защищать свою любимую женщину.

Автор: Скриншот с видео Игоря Срибного у ворот его дома ждал неадекват с лопатой

Корреспонденту Gazeta.ua удалось связаться с Татьяной и дать ей возможность изложить свою версию событий.

"Я очень вам благодарна, что вы беспокоитесь. Но я без комментариев, можно? Я считаю, что это неуместно. Если людям хочется какой-то славы, я - не хочу этого. Считаю, что я поступила правильно. И моей вины тут нет", - сказала Татьяна Канюка.

Как пояснили в полиции, происшествие квалифицируется как уголовное, сейчас ведется расследование.

"Оперативные работники за несколько часов установили личность этого человека. Им оказался местный житель 1979 года рождения. Мужчину вчера пригласили в Полтавский отдела полиции, где он дал показания. По данному факту следственными под процессуальным руководством прокуратуры открытое криманильне производства по статье" Хулиганство ". В рамках производства выясняются обстоятельства ", - сказал представитель ГК ЧП в Полтавской области Юрий Сулаев.

Отдельно полиция расследует факт совершения несовершеннолетними кражи деталей автомобиля. Поскольку несовершеннолетние не являются субъектами кринимального права, правоохранители будут рассматривать надлежащее выполнение их родителями своих обязанностей по воспитанию детей, совершившего правонарушение.

"Ситуацию рассматривают компексно. Там работает ювенальная превенция", - добавил руководитель отдела коммуникации полиции Полтавщины.

В Киевской области, Фастов, 34-летний мужчина в нетрезвом состоянии ударил патрульного и разбил стекло служебного автомобиля. В момент нападения неадеквата на полицейского наряд документировал правонарушения на железной дороге на привокзальной площади. Полицейские задержали нарушителя.