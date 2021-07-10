Неадекват набросился на полицейских и разбил машину: видео нападения

Неадекват напал на полицейского. Фото: European Union

В Киевской области, Фастов, 34-летний мужчина в нетрезвом состоянии ударил патрульного и разбил стекло служебного автомобиля. Полицейские задержали нарушителя.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

В момент нападения неадеквата на полицейского наряд документировал правонарушения на железной дороге на привокзальной площади.

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Около 3:00 ночи местный житель неожиданно набросился на копа, разбил стекло автомобиля и ударил одного из сотрудников полиции.

Злоумышленник попытался скрыться с места происшествия, но полицейские его задержали. Инцидент записал видеорегистратор в автомобиле.

На место прибыла следственно-оперативная группа. Мужчину обвиняют в угрозе и насилии в отношении работника правоохранительного органа. Меру пресечения назначит суд.

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