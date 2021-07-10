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суббота, 10 июля 2021 13:33

Неадекват набросился на полицейских и разбил машину: видео нападения

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Неадекват набросился на полицейских и разбил машину: видео нападения
Неадекват напал на полицейского. Фото: European Union

В Киевской области, Фастов, 34-летний мужчина в нетрезвом состоянии ударил патрульного и разбил стекло служебного автомобиля. Полицейские задержали нарушителя.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

В момент нападения неадеквата на полицейского наряд документировал правонарушения на железной дороге на привокзальной площади.

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Около 3:00 ночи местный житель неожиданно набросился на копа, разбил стекло автомобиля и ударил одного из сотрудников полиции.

Злоумышленник попытался скрыться с места происшествия, но полицейские его задержали. Инцидент записал видеорегистратор в автомобиле.

На место прибыла следственно-оперативная группа. Мужчину обвиняют в угрозе и насилии в отношении работника правоохранительного органа. Меру пресечения назначит суд.

В Ровно мужчина напал на полицейских, которые приехали на вызов об избиении. Правоохранителей вызвали на АЗС, там трое хулиганов до обморока избили парня. Одного из нападавших задержали. Тогда другой набросился на полицейских с кулаками, трепал их за автомат и форму.

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