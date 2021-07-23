Танковые снаряды с полигона залетели в село и разорвались во дворах

Пострадавших нет, выясняют все обстоятельства произошедшего. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Под Николаевом часть снарядов танка Т-64 во время масштабных учений, проходивших на полигоне "Широкий Лан", разорвались возле села и на территории частного домохозяйства.

Танкисты отрабатывали стрельбу в движении, сообщает Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере южного региона.

"22 июля во время заключительной части учений Cossack Mace-2021 военнослужащие 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы проводили стрельбы из танков. Несколько снарядов разорвались вблизи населенного пункта, а один - во дворе частного домовладения", - говорится в сообщении.

Травмированных и пострадавших нет. Обстоятельства произошедшего выясняют.

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Ночью 16 марта в Боярке вблизи Киева прогремел взрыв. На месте образовалась большая воронка, повредило автомобили. Разорвало провода и повредило трансформаторную будку, поэтому полдня несколько десятков домов были без света и интернета. Пострадавших нет.