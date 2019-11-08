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пятница, 08 ноября 2019 14:25

Танцевали под громкую музыку на крыше машины, а правоохранители не в курсе

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Танцевали под громкую музыку на крыше машины, а правоохранители не в курсе
В центре Полтавы молодчики устроили ночные танцы на крыше машины. Фото: скриншот с видео

В центре Полтавы поздно вечером группа парней устроила громкие танцы. Мужчины вылезли на крышу микроавтобуса и прыгали на его крыше, раскачивая машину.

Жители окрестных домов сняли инцидент на видео, его выложили в соцсеть.

Гулянка, которую показали, происходит в центре Полтавы рядом с сетевым супермаркетом. Видно, что магазин не работает, внутри как раз закрывают роллеты. Событие явно нарушает общественный порядок и закон, который не позволяет включать громкую музыку после 22:00.

Хотя группа мужчин вела себя достаточно громко, правоохранители к ним не приезжали ни на вызов, ни в пределах патрулирования. Это подтвердили и в пресс-службе патрульной полиции Полтавской области.

"По этому поводу вызова на линию 102 не было", - прокомментировала пресс-офицер патрульной полиции Екатерина Григоренко.

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В Полтаве действует запрет на продажу алкоголя после 22:00. По мнению горсовета, это должно было навести порядок в городе и уменьшить количество спонтанного употребления алкоголя молодежью.

Полтавчанин получил серьезное ножевое ранение от арендатора собственной квартиры.

Автор: Ольга СТЕНЬКО
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