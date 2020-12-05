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суббота, 05 декабря 2020 03:25

Тайно и ночью. Избрали председателя Одесского областного совета

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Одесский областной совет ночью на сессии выбрал своим председателем Григория Диденко, кандидатуру которого выдвинула политсила "Слуга народа".

Первая сессия новоизбранного состава облсовета должна была открыться 4 декабря в 11:00, но из-за конфликта между депутатами началась только в 23:20, сообщает УНИАН.

На сессии зарегистрировались все 84 депутата. В их числе - представители партии "За будущее", которых ранее не зарегистрировала Одесская областная ТИК, из-за чего с утра несколько десятков человек блокировали трибуну.

Участники беспорядков, которые в течение дня проходили в сессионном зале, сломали несколько столов, стульев, также вышла из строя электронная система для голосования.

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Поэтому свое волеизъявление депутаты показывали поднятием рук.

Основным вопросом сессии было избрание председателя областного совета, на пост которого предложили всего две кандидатуры: Вадима Шкаровского - от "Оппозиционной платформы - За жизнь", и Диденко - от "Слуги народа".

Обоим кандидатам предложили обратиться с обращением (своей программой) к присутствующим в зале. Диденко выступать отказался, Шкаровский пообещал "работать на благо области". Отвечая на вопросы депутатов, он заявил, что не признает Революцию Достоинства, которая, по его мнению, "развалила" Украину, и жизнь населения ухудшилась.

Голосование проходило в режиме тайного голосования. По его результатам наибольшее число депутатов (44 человека) поддержали Диденко.

По состоянию на 2.00, сессия облсовета продолжалась.

На 4 декабря была запланирована первая сессия новоизбранного состава облсовета, но в назначенное время заседание не открылось. Несколько десятков депутатов Одесского областного совета вышли на трибуну и заблокировали проведение сессии, которая впервые должна состояться после выборов, прошедших 25 октября. В частности, на трибуну вышли депутаты "Оппозиционной платформы – За жизнь", "Партии Шария" и "За будущее". Они заявили, что ТИК не регистрирует депутатов от партии "За будущее", и поэтому не позволят проводить заседание.

В течение дня между оппонентами произошло несколько стычек, в том числе с применением физической силы. В сессионный зал выломали дверь, сломали несколько столов и стульев, взбирались на столы, свистели, обливались водой.

В противостоянии приняли участие некоторые депутаты Одесского городского совета и Верховной Рады, прибывшие для поддержки единомышленников.

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