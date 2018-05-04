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суббота, 05 мая 2018 04:16

Судят монаха-блогера за георгиевскую ленточку

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  Полиция просит суд оштрафовать монаха за георгиевскую ленточку. Фото: 33 канал
Полиция просит суд оштрафовать монаха за георгиевскую ленточку. Фото: 33 канал

Немировские полицейские вдруг просят суд оштрафовать монаха-блогера Дмитрия Курмоярова, который опубликовал георгиевскую ленту в социальной сети Facebook.

"Суд не уполномочен рассматривать такие дела. Это не прописано в законе и новой статьи Кодекса Украины об административных правонарушениях. Мы дополним наши материалы примерами, когда суды Украины рассматривали такие категории дел и принимали положительные решения. Есть практика составления таких протоколов и рассмотрения их в суде ", - комментирует полиция, передает vn.depo.ua.

Также, в полиции отмечают, что сроки давности админматериалов не прошли: с момента поступления дела в суд является 3 месяца, чтобы их рассмотреть. После майских праздников, полицейские направлены в суд усовершенствованный административный протокол.

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Священник УПЦ МП Иоанн принципиально носить георгиевскую ленту. Он решил после того, как ему СБУ выписала штраф за "пропагандистское использование георгиевских ленточек в Facebook".
В Епархиальном совете Тульчинской епархии поражены сообщением монаха. Они осудили его за активную общественно-политическую деятельность в соцсетях и исключили из списка священников Тульчинской епархии УПЦ. Отменили скит, ранее возглавляемый иеромонахом Иоанном.

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