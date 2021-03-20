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суббота, 20 марта 2021 11:31

Суд арестовал все имущество и 100% акций "Мотор Сичи"

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Суд арестовал все имущество и 100% акций &quot;Мотор Сичи&quot;
Акции и все имущество "Мотор Сич" арестовали. Фото: АО "Мотор Сич"

Все имущество и 100% акций предприятия "Мотор Сич" арестовал Шевченковский суд Киева.

Главное следственное управление СБУ проводит досудебное расследование по 2 направлениям, пишет пресс служба ведомства.

Сейчас невозможно продать или передать другому владельцу предприятие "Мотор Сич" или его активы.

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Имущество передали в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, получивших от коррупционных и других преступлений.

СБУ проведут расследование по первому направлению - по признакам преступлений по диверсионной и подрывной деятельности в пользу РФ, и по второму направлению - за возможное нарушение законодательства при первичной приватизации и последующей незаконной концентрации акций.

"Речь идет не только о судьбе одного предприятия, а о том, насколько государство способно защитить собственные интересы. Ведь сохранение украинского "Мотор Сичи"- вопрос национальной безопасности", - прокомментировал председатель СБУ Иван Баканов.

Речь о национализации запорожского предприятия "Мотор Сич" не идет, а все заявления об этом является элементом информационной войны против Украины.

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