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пятница, 12 февраля 2021 18:17

Стрельба в центре города: вместо празднования свадьбы, гости дают показания
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В пятницу, 12 февраля, в центре Полтавы произошла стрельба. Местный житель сделал несколько выстрелов в воздух из пистолета, выставив оружие с водительского окна иномарки при движении в свадебном кортеже.

Стрельбу в центре города устроил приглашенный на свадьбу юноша
Фото: instagram.com/stories/elizaveta.leshko
Стрельбу в центре города устроил приглашенный на свадьбу юноша
Стрельбу в центре города устроил приглашенный на свадьбу юноша
Видео стрельбы с водительского окна автомобиля опубликовала блогер @elizaveta.leshko
Стрельбу в центре города устроил приглашенный на свадьбу юноша

Видео стрельбы опубликовала в Instagram пользовательница @elizaveta.leshko. Там его и увидела полиция, рассказал в комментарии Gazeta.ua пресс-офицер ГУ Нацполициив в Полтавской области Роман Гришин.

И сразу открыла уголовное производство по факту хулиганства с использованием огнестрельного оружия. По горячим следам правоохранители выяснили лица стрелка. Им оказался 18-летний полтавчанин. Из социальных сетей известно, что стрельбу открыл водитель автомобиля ехал вокруг парка Корпусный сад. Судя по видео, которое опубликовала пассажирка этого автомобиля, мужчина держал в руке предмет, похожий на переработан стартовый пистолет Retay XR9.

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"Видео сразу увидели много людей и сообщили в полицию около 12:00. В ходе оперативных мероприятий полиции удалось быстро установить личность, вероятно причастного к инциденту. У 18-летнего мужчины изъяли оружие, из которого, вероятно, были произведены выстрелы. В ближайшее время проведут экспертизы, чтобы установить, какая это именно оружие и была угроза людям, что в тот момент находились рядом", - сказал представитель полиции.

Нашли машину на улице в Киевском районе города. По факту хулиганства, совершенного с использованием огнестрельного оружия, следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

Автор: instagram.com/stories/__nagornaya_s__
  Стрельбу в центре города устроил приглашенный на свадьбу юноша
Стрельбу в центре города устроил приглашенный на свадьбу юноша

По данным местного интернет-издание "Полтавщина", стрельба произошла в честь свадьбы полтавки Софии Нагорной. Она - сестра Алексадра Винниченко, одного из 5 обвиняемых по уголовному делу, связанному с летальным использованием огнестрельного оружия. Стрельба на пляже в полтавском микрорайоне Дублянщина произошла 10 августа в 2017-м. Тогда был убит человек, а также ранен 7-летний мальчик и еще 4 взрослых.

В Полтаве произошла стрельба. Тажело ранили 36-летнего Александра Соколовского. Он является фигурантом по делу о стрельбе на пляже в Полтаве 10 августа 2017-го. Тогда был убит чемпион Украины по смешанным единоборствам Святослав Пелипенко, пострадали 7-летний мальчик, арендаторы части пляжа и его сын.

Автор: Ольга СТЕНЬКО
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