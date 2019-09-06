Страх за детей - полтавчане показали жуткие фото детской площадки

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Ржавые и гнилые трубы, содранная краска и трухлые скамейки - так выглядит детская площадка на ул. Киевское шоссе, 48, в Полтаве. Жители дома переживают за здоровье своих детей и собирают подписи для снесения площадки.

Об этом Gazeta.ua рассказал полтавчанин Владислав Шматко, отец 2-летнего сына.

"Еще я 3-летним играл на этой площадке. А саму площадку установили в 1980 году. Сейчас она вся гнилая, ржавая и трухлая. Из-под земли торчат бетонные опоры, уже поросшие мхом. Любой ребенок может пострадать, играя там. А детей в нашем дворе много", - рассказал мужчина.

Владислав обратился к ЖКХ. Там посоветовали собрать подписи жильцов дома, чтобы площадку демонтировали. Как только их соберут, бригада рабочих уберет старые карусели, горки, лестницы.

"Чтобы установить современный детский комплекс, надо написать заявление с подписями жильцов дома. С начала следующего года будут выделены средства. Скорее всего, новую площадку установим весной", - рассказал Алексей Чепурко, заместитель городского головы Полтавы.

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В Полтаве насчитывается около 200 детских площадок в похожем состоянии. В этом году из городского бюджета выделили чуть больше 1 млн грн на ремонт. Однако часто ремонтировать их нет смысла, говорят в городском совете. Поэтому нужны деньги на новые. В следующем году планируется выделить вдвое больше денег.

В автогородке в Розсошенцах Полтавского района открыли детскую площадку.