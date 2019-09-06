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пятница, 06 сентября 2019 15:46

Страх за детей - полтавчане показали жуткие фото детской площадки
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Жители дома Киевское шоссе, 48, хотят демонтировать старый детская площадка
Фото: Gazeta.ua
Жители дома Киевское шоссе, 48, хотят демонтировать старый детская площадка
Жители дома Киевское шоссе, 48, хотят демонтировать старый детская площадка
Жители дома Киевское шоссе, 48, хотят демонтировать старый детская площадка
Жители дома Киевское шоссе, 48, хотят демонтировать старый детская площадка

Ржавые и гнилые трубы, содранная краска и трухлые скамейки - так выглядит детская площадка на ул. Киевское шоссе, 48, в Полтаве. Жители дома переживают за здоровье своих детей и собирают подписи для снесения площадки.

Об этом Gazeta.ua рассказал полтавчанин Владислав Шматко, отец 2-летнего сына.

"Еще я 3-летним играл на этой площадке. А саму площадку установили в 1980 году. Сейчас она вся гнилая, ржавая и трухлая. Из-под земли торчат бетонные опоры, уже поросшие мхом. Любой ребенок может пострадать, играя там. А детей в нашем дворе много", - рассказал мужчина.

Владислав обратился к ЖКХ. Там посоветовали собрать подписи жильцов дома, чтобы площадку демонтировали. Как только их соберут, бригада рабочих уберет старые карусели, горки, лестницы.

"Чтобы установить современный детский комплекс, надо написать заявление с подписями жильцов дома. С начала следующего года будут выделены средства. Скорее всего, новую площадку установим весной", - рассказал Алексей Чепурко, заместитель городского головы Полтавы.

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В Полтаве насчитывается около 200 детских площадок в похожем состоянии. В этом году из городского бюджета выделили чуть больше 1 млн грн на ремонт. Однако часто ремонтировать их нет смысла, говорят в городском совете. Поэтому нужны деньги на новые. В следующем году планируется выделить вдвое больше денег.

В автогородке в Розсошенцах Полтавского района открыли детскую площадку.

Автор: Анна ЛАКИЗА
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