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вторник, 22 июня 2021 00:33

Столкнулись четыре авто. Есть погибшие и пострадавшие, среди них - дети

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Столкнулись четыре авто. Есть погибшие и пострадавшие, среди них - дети
Крупное ДТП под Николаевом. Фото: Укринформ

На 89 км автодороги М-14 "Одесса-Мелитополь-Новоазовск" в Николаевском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех легковушек: Chery Tiggo, Chevrolet Aveo и Skoda Oktavia, а также грузовики DAF.

В результате столкновения четырех автомобилей погибли два человека, есть травмированные, среди них дети, сообщает Национальная полиция Украина.

В медицинское учреждение доставлены пять человек с травмами разной степени тяжести в возрасте от 34-х до 42-х годов, также двое детей 2005 и 2013 рождения.

Водитель и пассажир Chery Tiggo погибли. Окончательное количество пострадавших, причины и все обстоятельства автоаварии устанавливаются.

На месте происшествия работают следователи Следственного управления ГУНП в Николаевской области, криминалисты, медики и спасатели.

Событие квалифицированы по признакам ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц".

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В Черкассах KIA Optima выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Audi A4. Водитель последнего и пассажир КИА погибли на месте аварии. Пассажирку Audi доставили в больницу, где она скончалась.

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