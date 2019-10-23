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среда, 23 октября 2019 11:40

Степан Гига будет праздновать 60-летие на сцене театра Заньковецкой

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Степан Гига будет праздновать 60-летие на сцене театра Заньковецкой
Народный артист исполнит популярные шлягеры.

Народный артист Украины, талантливый музыкант и композитор, любимец украинских женщин Степан Гига приглашает Львов окунуться в теплые волны моря лучших хитов исполнителя. 18 ноября во Львовском театре имени Марии Заньковецкой музыкант даст большой юбилейный концерт в честь своего 60-летия.

На украинской эстраде трудно найти исполнителя, который завоевывает сердца аудитории с первого аккорда песни или первой строфы текста.

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Степан Гига более четверти века уверенно занимает лидирующие позиции на страже украинской песни, той, которая смущает и захватывает, вызывает печаль и радость, побуждает к размышлениям о будущем и прошлом, о мимолетное и вечное. Еще не одно поколение сознательных украинский будет осознавать каждое слово текста песни и усмотрит в нем свой смысл.

Большой концерт соберет всех друзей исполнителя, которые вместе выполнять незабываемые шлягеры, известные всем украинцам.

Музей народной архитектуры и быта во Львове имени Климентия Шептицкого - один из крупнейших музеев под открытым небом в Европе. Расположен недалеко от центра города на живописных холмах ландшафтного парка "Вознесение". Аутентичная архитектура и красочные сезонные виды являются привлекательными для гостей в любое время года. Особенно завораживает он осенью.

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