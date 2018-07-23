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понедельник, 23 июля 2018 11:54

Стая обезьян оккупировали дачный поселок под Одессой
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Стая обезьян сбежали из частного зоопарка и поселились на территории дачного кооператива "Лебедь".
Фото: Максим Слащёв/Facebook
Стая обезьян сбежали из частного зоопарка и поселились на территории дачного кооператива "Лебедь".
Стая обезьян сбежали из частного зоопарка и поселились на территории дачного кооператива "Лебедь".
Стая обезьян сбежали из частного зоопарка и поселились на территории дачного кооператива "Лебедь".

В Одесской области стая обезьян сбежали из частного зоопарка и поселились на территории дачного кооператива "Лебедь".

Местный житель Максим Слащев в поделился фотографиями беглецов на странице Facebook.

Мужчина рассказал, что девять приматов разгуливают по дачному кооперативу уже неделю. Животные питаются персиками и яблоками, а полиция на сообщения не реагирует.

Кроме обезьян, в частном зоопарке, из которого сбежали животные, находятся еще анаконда и крокодил.

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Самоеды - одна из самых старых пород собак. Эта порода живет с северными племенами уже более 3 тыс. лет. Собак характеризует добродушный и дружелюбный нрав. Они легко адаптируются к городу, любят детей и игривые.

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