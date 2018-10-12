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суббота, 13 октября 2018 09:57

Старинные вышивки и обереги: показали колоритный быт украинского казачества
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В выставочном зале Винницкого областного краеведческого музея открылась 70-я выставка изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

Центральной темой выставки - быт украинского народа и казачество, поскольку открылась она накануне Дня украинского казачества и религиозного праздника Покровы, пишет vinnitsa.info.

Посетители могут познакомиться с лучшими работами винницких мастеров и мастериц. Среди них - вышиванки, живопись, резные изделия, писанки, гончарные изделия, ткачество и вышивка. Всего на выставке около 1300 работ.

В Виннице открыли новую выставку колоритного быта украинского казачества. Фото: vinnitsa.info
В Виннице открыли новую выставку колоритного быта украинского казачества. Фото: vinnitsa.info
В Виннице открыли новую выставку колоритного быта украинского казачества. Фото: vinnitsa.info
В Виннице открыли новую выставку колоритного быта украинского казачества. Фото: vinnitsa.info
В Виннице открыли новую выставку колоритного быта украинского казачества. Фото: vinnitsa.info

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