Стало известно, кто возглавил Полтавскую ОГА

Нового председателя ОГА представили 12 ноября без участия президента. Фото: POLTAVA.TO

Президент Зеленский назначил Олега Синегубова председателем Полтавской областной государственной администрации.

Нового главу представили сегодня, без участия президента, передает сайт президента.

Кабмин согласовал его кандидатуру на выездном заседании в Мариуполе 28 октября.

36-летний Олег Синегубов - юрист, предприниматель. Декан Харьковского национального университета внутренних дел. В 2017-м претендовал на должность председателя Полтавской ОГА. А в 2018-м был претендентом на должность судьи Высшего антикоррупционного суда Украины. Не прошел конкурсный отбор.

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2019-го во время выборов в Верховную Раду был доверенным лицом кандидата в народные депутаты от партии "Слуга народа" по избирательному округу №180 девелопера Алексея Красова.

Синегубов является владельцем ООО "Семена Слобожанщины" и ООО "Синегубов, Соболев и партнеры". Является соучредителем нескольких компаний, среди которых: ООО "Виката", ООО "Сибон сервис", адвокатское объединение "раскосов Лойес Групп".

Председателем Кировоградской областной государственной администрации назначили Андрея Балоня. Указ опубликован на сайте президента Владимира Зеленского. Балоню 37 лет. Он работал следователем с 2003 до 2016 года. С 2017 был заместителем председателя Херсонской ОГА Андрея Гордеева. Оставил должность после его увольнения.