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среда, 12 июня 2019 11:40

Стало известно имя мужчины, который открыл стрельбу по журналисту на "Барабашово"

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В Харькове полиция установила личность мужчины, который 7 июня на территории ТЦ "Барабашово" преследовал и стрелял в сторону оператора телепрограммы "Вести" Вадима Макарюка.

Как сообщил корреспонденту Depo.Харьков информированный источник в полиции Харьковской области, подозреваемым оказался Сергей Козлюк, который ранее принимал участие как активист в мероприятиях "Национального корпуса".

По сведениям собеседника агентства, сейчас с Козлюком проводятся следственные действия, уже проведены обыски. Сегодня в Киевском райсуде Харькова состоится заседание по избранию ему меры пресечения.

26-летнимии Козлюку объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 171, ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч.1 ст. 345-1 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

На это время известно, что Козлюк ранее подозревался в разбойном нападении во время участия в хозяйственном конфликте в Золочевском районе. По данным источника в полиции, в сентябре 2015 года он руководил группой бойцов общественной организации "Восточный корпус" в конфликте на поле подсолнечника в селе Уды. Они выступили в поддержку одной из сторон конфликта (поле принадлежало одному хозяйству, но было засеяно другим), в результате драки трое представителей противоположной стороны были доставлены в больницу, один - в тяжелом состоянии. Также они заявили о пропаже денег и мобильных телефонов.

  Полиция Харькова установила личность мужчины, который 7 июня на территории ТЦ "Барабашово" стрелял в сторону оператора телепрограммы "Вести" Вадима Макарюка
Полиция Харькова установила личность мужчины, который 7 июня на территории ТЦ "Барабашово" стрелял в сторону оператора телепрограммы "Вести" Вадима Макарюка
  Полиция Харькова установила личность мужчины, который 7 июня на территории ТЦ "Барабашово" стрелял в сторону оператора телепрограммы "Вести" Вадима Макарюка
Полиция Харькова установила личность мужчины, который 7 июня на территории ТЦ "Барабашово" стрелял в сторону оператора телепрограммы "Вести" Вадима Макарюка

Напомним, что 7 июня на ТЦ "Барабашово" произошел конфликт вокруг одного из магазинов, который находится в аренде у участника АТО. На стороне бывшего арендатора, у которого давно закончился срок аренды, выступили представители "Национального корпуса", спровоцировав силовой конфликт применением арматуры, тупых и колющих предметов.

Во время конфликта избили журналиста-оператора службы новостей "Вісті" Вадима Макарюка. Группа неизвестных набросились на оператора: залили глаза газом, разбили лицо, разбили камеру и вытащили оттуда карту памяти с отснятым материалом. На видео очевидцев видно, как неизвестный стреляет в сторону оператора.

Следственные действия ведутся по ч. 2 ст. 171 (препятствование журналистской деятельности), ст. 345-2 (насилие в отношении журналиста), ч. 2 ст. 187 (разбой) УК Украины. Вечером 11 июня одному из участников конфликта объявили о подозрении.

Depo.Харьков
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Дата
12
июня

Снаряд расколол пополам шлем военачальници

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