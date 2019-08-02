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воскресенье, 04 августа 2019 04:25

Создали туристическую мекку на месте метеорита

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  Место падения метеорита
Место падения метеорита

В Ильинецком объединенной территориальной общине области на место падения метеорита " превратят в туристическую Мекку.

Метеорит упал 400 миллионов лет назад. Его вес - 40 млн тонн, углубился в землю на 800 метров. Сейчас это территория между реками Соб и Сибок и селами Луговая Ильинецкого и Иваньки Липовецкого районов, пишет "Голос Украины".

Каждые четыре года на это место приезжают участники международной конференции "КАММАК — кометы, астероиды, метеоры, метеориты, астроблемы, кратеры", которые исследуют взаимодействие малых тел Солнечной системы с планетами и образование ударно-взрывных геоструктур. В кратере обнаружено повышенное содержание кобальта, никеля, иридия.

Ильинецкий кратер называют древнейшей в Европе астроблемой. Здесь был найден крупнейший в мире агат. Его параметры — 14,5х25х32 сантиметра. Сейчас хранится в естественном музее Берлина.

В долине и на холмах из-под земли выглядит много камней. Большинство имеет красноватый оттенок. Его мешками выносят на сувениры.

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Земле угрожает астероид размером с футбольное поле. Космический объект имеет название 2006 QV89. Он движется в сторону Земли. Вероятность столкновения астероида с Землей составляет 1 к 7000. Вероятно он пройдет на расстоянии 7 млн км. Это может произойти 9 сентября 2019 года.

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