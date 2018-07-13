Создали мобильные "прозрачные офисы", которые обустраивают в квартирах

Автор: ilikenews В Виннице заработали мобильные "прозрачные офисы"

Винница стала одним из первых городов в Украине, где ввели работу мобильного рабочего места в Прозрачных офисах.

Винничане, которые не могут самостоятельно прийти к Прозрачному офису по состоянию здоровья, в частности, через инвалидность, могут вызвать работника на дом. С начала июля новой услугой воспользовалось 9 винничан, ilikenews.

"Город закупил два мобильных рабочих места. Это небольшие чемоданы, которые оснащены нетбуком, принтером, сканером с выходом в Интернет. Этой услугой могут воспользоваться те люди, которые не могут по состоянию здоровья прийти до Прозрачного офиса и оформить документы на назначение государственной адресной помощи, жилищной субсидии", – говорит директор департамента социальной политики Винницкого городского совета Валентина Войткова.

Пенсионерка Нина Малишевская уже четыре года не выходит из квартиры. Вопросом переоформления субсидии женщина самостоятельно не могла бы заняться. Поэтому, воспользовалась новой услугой Прозрачного офиса.

"Я уже думала как привести к маме нотариуса, чтобы подписать доверенность чтобы я могла переоформить субсидию. Поэтому когда маме сообщили о такой услуге мы решили ею воспользоваться. Такая услуга очень необходима, это забота о тех людях, которые не могут самостоятельно прийти в Прозрачных офисов", – отметила дочь Нины Малішевської, Татьяна Франко.

Автор: ilikenews В Виннице заработали мобильные "прозрачные офисы"

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Чтобы воспользоваться услугой и вызвать сотрудников Прозрачного офиса с мобильным кейсом домой нужно позвонить в Центры предоставления административных услуг по номерам– 50- 83- 88. Специалисты в телефонном режиме уточняют всю необходимую информацию и определяют время, в которое будет удобно прийти.

Винницкий городской совет разработал новый вид услуг. Теперь жители с тяжелыми болезнями, которым самостоятельно сложно добраться до прозрачного офиса будут обслуживать дома.