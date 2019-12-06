Советник премьера Юрий Голик: Мы сразу оговорили, что в политику не лезем, а занимаемся инфраструктурой, созиданием и развитием

 
Ексклюзивы
1/5
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
Просмотров: 171
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Просмотров: 4149
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 7182
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 19656
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6417
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 387
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 3151
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1269
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 1197
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1260
Фото
Все фото
3
9
3
3
3
Под окнами многоэтажки нашли мертвую женщину
Под окнами многоэтажки нашли мертвую женщину
Грузовик протаранил маршрутку с пассажирами: первые фото с места аварии
Грузовик протаранил маршрутку с пассажирами: первые фото с места аварии
Вор залез в квартиру и умер
Вор залез в квартиру и умер
На дереве возле многоэтажек обнаружили труп
На дереве возле многоэтажек обнаружили труп
Мужчина нашел старшего сына в луже крови. Младший - исчез
Мужчина нашел старшего сына в луже крови. Младший - исчез
Видео
Все видео
Журналисты показали, как чиновники в Днипре ездят на ковер к Корбану
Журналисты показали, как чиновники в Днипре ездят на ковер к Корбану
Полиция со стрельбой ловила беглеца
Полиция со стрельбой ловила беглеца
Рыбак утопил в Днепре Mercedes
Рыбак утопил в Днепре Mercedes
В Днепре вспыхнул заполненный пассажирами трамвай
В Днепре вспыхнул заполненный пассажирами трамвай
Маньяка, нападавшего на женщин, схватили "на горячем": видео задержания
Маньяка, нападавшего на женщин, схватили "на горячем": видео задержания
Интервью
1/5
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 7182
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2106
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2421
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6417
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 999
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
05 декабря 2019
Просмотров: 234
Винайдення велосипеда
Чогось воно так, що прислів'я, приказки й тому подібну фразеологію я змалку та й досі сприймаю бук­вально. Тобто прихований у словах смисл ...
пятница, 06 декабря 2019 14:52

Советник премьера Юрий Голик: Мы сразу оговорили, что в политику не лезем, а занимаемся инфраструктурой, созиданием и развитием
10

  Комментировать
 

Начало войны привело на госслужбу многих топ-менеджеров из бизнеса. Среди них была команда Валентина Резниченко, руководившая Днепропетровской ОГА в 2015-2019 годах. Советник премьер-министра Юрий Голик, в те годы занимавший должность советника главы ОГА, рассказал о борьбе с бюрократическим адом и внедрение новых стандартов регионального развития.

В программе "16+" Романа Скрипина он также рассказал о собственном нежелании становиться политиком и о методах, которыми можно сшить страну, передает "Информатор". Полную запись программы смотрите тут.

О начале военных действий и ситуацию в Днепре

"Резниченко был главой Запорожской ОГА 27 или 28 дней, а затем стал главой Днепропетровской ОГА. Когда пришли в администрацию, то в первое время мы находились в одном из кабинетов, — сказал в прошлом советник председателя ДнепрОГА, а сейчас советник премьер-министра Юрий Голик. — Там все кабинеты на вид одинаковые, мне даже кажется, что один из мебельных комбинатов под Днепром в несколько смен наделал мебели и заставил ими все здания. Заходя в один кабинет можно потеряться, где ты находишься.

  Валентин Резниченко и Юрий Голик
Валентин Резниченко и Юрий Голик

В этой комнате находились все, в этом кабинете принимались решения. Некий небольшой open-space. Там висели военные карты области, где надо перекрывать дороги, ЖД и так далее. Там же была знаменитая история, когда государство бездействовало и не понимало, что происходит, они там "Уралами" перекрывали ЖД пути, чтобы поезда из Донецка не заехали в город с оружием и зелеными человечками.

Государство было тогда парализовано, не готово к войне. У нас не было армии и тактики. Государство выезжало на отдельных личностях и командах. Если эту команду меняют, то наверняка был какой-то конфликт. Это уже потом появляется возможность почитать и понять его истоки.

Валентина Резниченко на самом деле не спрашивали, хочет ли он быть главой Запорожской ОГА, ибо тогда главой администрации был Борис Ложкин и это было больше "помоги, сделай, ты справишься". А когда переводили в Днепропетровскую администрацию, это была такая же полупросьба, полупоручение. Я автоматически, как советник, переехал тогда с ним.

Зачем долларовому миллионеру работа на государство

На момент прихода в обладминистрацию, у нас не стоял вопрос заработка, так как мы 20 лет занимались медиа-бизнесом. Мы создавали успешный бренды и зарабатывали на рекламе. "УМХ" (Украинский Медиа Холдинг – авт.) – это лишь часть моей биографии. Я был сооснователем и СЕО крупной региональной компании, которая продавала рекламу в четырех областях (Донецкой, Луганской, Харьковской и Днепропетровской) и входила в топ-5 издательских домов Украины по заработку на рекламе. Если бы не война, мы бы продолжали свою экспансию в другие регионы и мы бы вошли в топ-3.

  Юрий Голик основы успешного бизнеса перенес на работу в ОГА
Юрий Голик основы успешного бизнеса перенес на работу в ОГА

На момент 2015 года мы были состоявшимися бизнесменами и на волне патриотизма считали, что идем спасать страну. Попав в этот бюрократический ад, мы понимали, что эта бюрократическая машина едет сама по себе, а мы со своими фантазиями едем отдельно.

Одна из проблем, с которой мы столкнулись, не попадала вовсе в нашу парадигму. Это когда мы заехали за 80 километров от Днепра и просто начали общаться с обычными людьми. У них проблемы простейшие: нет водоснабжения в домах. То есть, в это время Илон Маск думает, как ракеты запускать в космос, а мы в 80 километрах от Днепра сталкиваемся с отсутствием воды. На 1 января 2015 года у 100 тысяч людей не было воды в домах, а на момент нашего ухода из ОГА количество сократилось до 10-12 тысяч человек.

#Команда Резниченко

Во время нашего прихода в ОГА, мы сразу оговорили главную вещь, что мы не лезем в политику и выборы. Мы – это инфраструктура и экономика. Одна из социологических контор в 2017 году вставила в графу партий на местные выборы "Команду Резниченко". В результатах этой киевской социологической компании появились рейтинги в районе 35%, которые политическая партия команды Резниченко набирала на возможных выборах в областной совет, если бы они состоялись в ближайшее воскресенье.

  Один из проектов, за который благодарят команду Резниченко — садик в Подгородном
Один из проектов, за который благодарят команду Резниченко — садик в Подгородном

Когда в Киеве во высоких кабинетах увидели результаты исследования, в которых какая-то команда Резниченко, которая не тратит ни копейки денег на рекламу, получает такой результат, то недвусмысленно сказали – вы с этим что-то решайте. Похоже, людей, которые заходят в здания на Банковой, на Грушевского кусает какой-то вампир. Президента Владимира Зеленского пока не покусали. Я с ним общался несколько раз и он не инфицирован этим вирусом – это то, что я вижу.

В итоге, хештег с "Команда Резниченко" несколько раз менялся до емкой фразы "не ной, а строй", и мы вынужденно стали сами продавать свой результат. Когда мы поняли, что его продавать никто не будет и он утонет – то мы превратились отчасти в политиков, которыми мы становиться не хотели вообще.

Почему Голик всегда советник?

В силу того, что какая-то часть моей семьи вынуждена в силу медицинских причин находиться по ту сторону военных действий, то в какой-то момент я понял, что они станут заложниками моей должности здесь.

  Новые книги для областной больницы Мечникова в Днепре
Новые книги для областной больницы Мечникова в Днепре

Я подал свои документы и прошел все собеседования в Администрации президента. И в какой-то момент, когда случилось очередное обострение (а тогда шли бои под Марьинкой), я очень для себя сильно взвешивал – хочу ли я быть заместителем губернатора крупнейшей области страны, а часть моей семьи там, за линией разграничения и она физически не может оттуда выехать, хочу ли я, чтобы они стали заложниками – я понял, что не хочу и что семья важнее. В этот момент я принял для себя решение, что буду советником. Наверное, это плохо с точки зрения моей трудовой, либо биографии.

О критике нынешнего председателя ДнепрОГА

Подробнее о заявлениях нынешнего главы облгосадминистрации Александра Бондаренко можно прочитать тут.

  Километры отличных дорог — еще один успешный проект команды Резниченко
Километры отличных дорог — еще один успешный проект команды Резниченко

Первое, цена на любое строительство определяется не желанием главы администрации и не желанием его советника. Цена определяется на основании сделанного проекта, так называемой "проектно-кошторисной документации", прошедшей государственную экспертизу. В этом документе эксперт, поставивший свою подпись и номер, согласно лицензии, проверяет этот проект на соответствия цен индикативным.

В каждой области страны один раз в 3 месяца, выпускается сборник индикативных цен на строительные материалы. Поэтому в проекте любого строительства, прошедшего госэкспертизу в принципе не может быть завышенных цен. Кроме того, у нас система ценообразования в строительстве построена по денежно-ресурсному методу, когда государство объявляет подрядчику те цены, по которым он должен строить. Например, зарплата строителя в каждой области определяется решением сессии областного совета на основании распоряжения главы Минрегионстроя. Сейчас это Министерство развития общин и территорий Украины.

Это значит, что компания официально платит сотруднику, работающему на стройке, не столько, сколько он стоит на рынке, а столько, сколько ему разрешило платить государство. Кроме того, любая расценка, существующая в строительстве, зачастую очень сильно отличается от реальной. Например, государство говорит: "Вы будете класть плитку по 200 гривен за 1 м2". А на рынке это стоит 800 грн. И эксперт не может выше этой цены подняться, потому что, если он это сделает, то ему грозит уголовное дело.

  Яркий пример хорошего менеджмента — школа в Соленом Днепропетровской области
Яркий пример хорошего менеджмента — школа в Соленом Днепропетровской области

Второе. С точки зрения строительства. В государстве всегда такая странная история, которую, наверное, слышали все. В конце года остаются деньги. Минфин говорит: "У нас невыполнение программы такой-то и столько-то". Эти деньги остаются и переходят на следующий год. У нас была единственная область в стране, в которой освоение денег было на уровне 97-99%. Это значит, что мы использовали все запланированные деньги.

Кроме того, в Днепропетровской области в 14 раз за четыре года вырос бюджет развития. Это не то, что тратится на проедание, на энергоносители, зарплаты, а то, что идет на капитальные расходы. Для того, чтобы этот бюджет доходил до строек, мы одновременно начинали несколько десятков проектов. По каждой из строек есть график выполнения работ на объекте.

Говорить, что вы, ребята, 1 июля ушли из администрации, а там какая-то школа готова, а какая-то готова на 80%, можно. Потому что мы по строительным нормам не могли все закончить к 1 июля. С точки зрения того, что мы изначально сделали много проектов, то у нас была программа социально-экономического развития территории, по которой мы и двигались. Мы сделали 220 объектов и еще порядка 60 объектов должны были быть закончены до конца года, но новая команда уже с ними не справилась.

  В новых школах — новые уроки. На фото — одна из семи школ робототехники на Днепропетровщине
В новых школах — новые уроки. На фото — одна из семи школ робототехники на Днепропетровщине

Как "сшить" Украину

Дорога Мариуполь-Запорожье, как и другие трассы, имеет очень большое значение. У меня, как у гражданина этой страны есть стойкое убеждение, которое сформировалось еще до войны, что пока житель условного Мариуполя, на легковой машине не сможет, не потеряв ни одного колеса, доехать до Львова и Мукачево, мы страну не сошьем. Я первый раз попал на Западную Украину в 2006 году. По статистике, 83% жителей Луганской и Донецкой области на начало 2014 года не заезжали дальше Ялты, которая находится на Азовском море. То есть, максимум куда они выезжали – это Азовское море. Поэтому, когда мы жителям Луганской и Донецкой области "продавали" историю про ЕС, они этого не понимали. Потому что для Львова ЕС – это понятно, а на Донбассе этого не понимали.

  Хорошие дороги “сошьют” Украину
Хорошие дороги “сошьют” Украину

За ремонт и строительство дорог отвечает Укравтодор. Раньше невозможно было качественно построить всю дорогу, потому что Укравтодор ее постоянно нарезал на мелкие кусочки. К примеру, трасса 208 км Запорожье-Мариуполь была разбита на 12 участков, каждый из которых был определен под какую-то отдельную компанию. Представьте: одна трасса, одной категории, одного индекса, разделенная на 12 участков с абсолютно разными требованиями к тем, кто будет ею заниматься. Почему мы сделали трассы Запорожье-Мариуполь быстро? Потому что мы кардинальным образом изменили подход к организации этого процесса. Хорошие дороги важны еще и потому, что человек, выезжающий из оккупированной территории на территорию Украины, должен попадать в рай. Он должен увидеть другую инфраструктурную Украину.

  Новый спорткомплекс в Слобожанском Днепропетровской области — проект команды Резниченко и Голика
Новый спорткомплекс в Слобожанском Днепропетровской области — проект команды Резниченко и Голика

Проблема в том, что люди, попадающие во власть, которые изначально хотят и могут изменить правила, очень быстро превращаются в политиков. Нужно иметь силу принимать непопулярные решения. Если это будет происходить, то тогда качество инфраструктуры изменится, а значит и качество жизни изменится.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Советник премьера Юрий Голик: Мы сразу оговорили, что в политику не лезем, а занимаемся инфраструктурой, созиданием и развитием». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
декабря

Кочевники вырезали почти все население Киева

Украинские военные провели успешный рейд по тылам врага

"Кровь в бассейне." Венгры отомстили русским за подавленное востание в Будапеште

Нашли алмазы в стенах домов

Благодаря вам мы живы - Украина празднует День ВСУ

Верховная Рада предоставила воинам УПА статус участников боевых действий

Самое читаемое
Астролог рассказала, когда ждать кризиса
Астролог рассказала, когда ждать кризиса
 1 Просмотров: 19287
Под надежной защитой: показали трогательную связь между детьми и домашними животными
Под надежной защитой: показали трогательную связь между детьми и домашними животными
20
 Просмотров: 15201
Бритни Спирс показала спортивное тело в бикини
Бритни Спирс показала спортивное тело в бикини
6
 Просмотров: 7164
Сборная Нидерландов подверглась серьезной потери перед Евро-2020
Сборная Нидерландов подверглась серьезной потери перед Евро-2020 Просмотров: 4842
&quot;Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову&quot;
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" Просмотров: 4653
Днипро
"Я буду вас помнить" - школьник написал на доске прощальную записку и исчез
"Я буду вас помнить" - школьник написал на доске прощальную записку и исчез Просмотров: 1017
Пришла вся в крови: многодетный отец надругался над 12-летней девушкой
Пришла вся в крови: многодетный отец надругался над 12-летней девушкой Просмотров: 1224
Под окнами многоэтажки нашли мертвую женщину
Под окнами многоэтажки нашли мертвую женщину
3
 Просмотров: 1503
Грузовик протаранил маршрутку с пассажирами: первые фото с места аварии
Грузовик протаранил маршрутку с пассажирами: первые фото с места аварии
9
 Просмотров: 1323
Вор залез в квартиру и умер
Вор залез в квартиру и умер
3
 Просмотров: 1026
Больше всего комментируют
6
У Зеленского хотят менять Конституцию, ссылаясь на "Минск"
3
Минобороны согласилось уничтожить часть военных самолетов
3
Мир, или настоящая стена – боевикам и России поставили ультиматум
3
Почти половина украинцев считают войну в Донбассе российской агрессией - социологи
2
СБУ пришла с обыском в офис Медведчука
Голосов: 671
Голосование Главное спортивное событие года для Украины?
  • 1) победа футбольной сборной на Кубке мира среди 20-летних
  • 2) выход команды Андрея Шевченко на Евро-2020
  • 3) перемога Дмитра Підручного на чемпіонаті світу з біатлону
  • 4) победы Василия Ломаченко и Александра Усика
  • 5) Элина Свитолина сыграла в полуфинале двух турниров "Великого Шлема"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua