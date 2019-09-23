Сортировка мусора и электро-музыка: впервые состоялся масштабный экологический фестиваль

22 сентября на территории завода "Кристалл", рядом с Донецким национальным университетом имени Василия Стуса состоялся эко-фестиваль "ДІЛИ". Он проходит впервые. Фест объединяет молодежь и сознательных жителей, которые беспокоятся вопросам окружающей среды и экологии мира.

На территории мероприятия разместили барахолки с б / у одеждой, обувью и даже книгами. Одна стоит от 30 гривен. У входа организаторы установили мини-станцию сортировки мусора. Предлагают складывать батарейки, бутылки, бумагу в разные емкости для экологичности.

Кроме этого, на фестивале "ДЕЛИ" установили палатки с эко-вещами и вкусностями. Так, за бумажную трубочку просят 5 гривен, за металлическую – 50 гривен. А вот эко-чашка из бамбукового дерева, в которой можно выпить не один раз кофе, стоит 115 гривен.

Также на фестивале показали как изготавливают эко-очки. Двое ребят из Житомира пару месяцев создали собственный проект Your World SUN. Изготавливают оправы из дерева. Солнцезащитные очки стоят более 1000 гривен с линзами.

Удивляют и едой. Винницкие гастромастера показали, что в городе есть вкусная еда и полезная еда. Александр Горчаков представил вкусный хумус с карамелизированным луком, оливками и необычные томатные соусы с яблоком и острым перцем чили.

Здесь установлено несколько торговых точек от: эко-кафе "Ріспіс". Готовят блины и веганские панкейки. А если ты пришел со своей чашкой, в одной кофейне тебе сделают скидку в 3 гривны.

Рядом со сценой, где выступали группы ТОНКАЯ", "Jerry Heil", "YUKO" и диджейки "Tatie Kruu" обустроили аллею общественных организаций. Это ОО "Наше подолье", МУ "Пангея Ультима", движение "Честно", всеукраинская ОО "ФРИ", экологическая организация "350.org" инициатива "Спаси малую реку". А киевская организация "Честно" дарила наклейки на гаджеты, если поиграешь с ними у президента Украины. Надо было отвечать на вопрос о его полномочиях.

Вечером состоялась концертная программа. Первым выступила группа "ТОНКА".

"Спасибо вам за вашу сознательность, спасибо за то, что такие фестивали есть – это делает наше будущее чуточку лучше. Мы очень вам благодарны", - говорит со сцены солистка Алена Карась.

Через час вышла интернет-сенсация "Jerry Heil". Сразу спела свой хит "Охрана, отмена". Кстати, она это сделала потом и в конце выступления. После концерта, поклонники около 20 минут не отпускали Яну. Она фотографировалась, давали автографы и дала небольшое интервью.

Третьим хедлайнером стал украинский электро-фолк дуэт "YUKO". Юля Юрина и Стас Королев из первой песни заставили неистовствовать публику. Они спели почти весь новый альбом "Дура". Его коллектив посвятил вопросам насилия.

На последних песнях, Стас даже снял кроссовки и футболки. Коллектив устроил настоящий рейв на сцене.

На бис группа исполнила песню "Бывайте здоровы".

После этого на сцену вышла винницкая диджейка "Tatie Kruu"

На территории завода также можно сортировать мусор аж на пяти точках, включая Винницкую станцию сортировки мусора "Eco hope", которые будут дарить книги тем, кто принесет к станции больше вторсырья. ЭКО-фест "ДІЛИ" был благотворительным. Одним из главных его задач было собрать 20 тысяч гривен на развитие станций глубокой сортировки мусора в Виннице.