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вторник, 25 декабря 2018 04:15

Шокировали статистикой, сколько украинцев не стало менее чем за год

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Автор: ТСН
  На сколько за год сократилась численность населения в Винницкой области
На сколько за год сократилась численность населения в Винницкой области

За 10 месяцев этого года численность населения Винницкой области уменьшилась на 12 474 человека.

Причем естественное сокращение составило 9253 граждан.

"Уменьшение численности населения области произошло как за счет естественного сокращения - 9253 лица, так и за счет миграционного сокращения населения - 3221 человек", - говорится сообщении управления статистики Винницкой области.

Численность населения в Винницкой области, по оценке, на 1 ноября 2018р. составила 1563334 человека, отметили в статистике.

По Виннице, то за 10 месяцев численность горожан уменьшилась на 1730 человек.

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За первые 9 месяцев 2018 смертность в Украине почти вдвое превысила рождаемость.

За этот период население сократилось на 165,6 тыс. человек.

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