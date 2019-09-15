 
Ексклюзивы
1/5
Пора переходить от новых лиц к реальным реформам - социолог
Пора переходить от новых лиц к реальным реформам - социолог
Просмотров: 459
Зеленский движется в рамках социологии
Зеленский движется в рамках социологии
1 Просмотров: 747
Рейтинг Зеленского может посыпаться
Рейтинг Зеленского может посыпаться
4 Просмотров: 2196
Россия хочет затащить Украину в энергетическую ловушку
Россия хочет затащить Украину в энергетическую ловушку
Просмотров: 1125
"Слуга народа" фактически уничтожила оппозицию
"Слуга народа" фактически уничтожила оппозицию
2 Просмотров: 2835
Как создать миллион рабочих мест
Как создать миллион рабочих мест
5 Просмотров: 1377
Новый обмен будет, если Украина согласится на капитуляцию в войне
Новый обмен будет, если Украина согласится на капитуляцию в войне
3 Просмотров: 2061
Путин завидует Зеленскому
Путин завидует Зеленскому
Просмотров: 2862
"День сурка" и "в Крым на танках": словарь пресс-конференции Сенцова
"День сурка" и "в Крым на танках": словарь пресс-конференции Сенцова
Просмотров: 1143
Какие ошибки сделала команда Зеленского
Какие ошибки сделала команда Зеленского
Просмотров: 1611
Фото
Все фото
7
18
10
7
11
Смузи с петрушки и белый винегрет: презентовали необычные локальные блюда
Смузи с петрушки и белый винегрет: презентовали необычные локальные блюда
Ляпис, фуд фест и котики - топ лучших фото с празднования дня города
Ляпис, фуд фест и котики - топ лучших фото с празднования дня города
На роскошном спорткомплексе школьники впечатлили массовой утренней зарядкой
На роскошном спорткомплексе школьники впечатлили массовой утренней зарядкой
&quot;Воняет дымом и длинные очереди в туалет&quot; - чем удивляет очередной фуд фест
"Воняет дымом и длинные очереди в туалет" - чем удивляет очередной фуд фест
Создали милейший фестиваль, чтобы спасти бездомных животных
Создали милейший фестиваль, чтобы спасти бездомных животных
Видео
Все видео
"Идут мурашки. Слезы катятся сами " – о фильме " Иловайск-2014..."
"Идут мурашки. Слезы катятся сами " – о фильме " Иловайск-2014..."
Посреди города установили необычный музыкальный гранитный прибор
Посреди города установили необычный музыкальный гранитный прибор
Мохнатый великан: из глины выкопали останки носорога
Мохнатый великан: из глины выкопали останки носорога
В центре города наткнулись на разветвленную сеть подземелий
В центре города наткнулись на разветвленную сеть подземелий
Показали, как сельское поле усыпано тысячами цветов
Показали, как сельское поле усыпано тысячами цветов
Интервью
1/5
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 4635
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1647
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 30852
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6777
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2583
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
15 сентября 2019
Просмотров: 315
Немає душі
– Хіба може когось розчулити ця груда бетону і скла? По-совдепівськи зроблено, – пише Ольга про перший в Україні Меморіал пам'яті ...
воскресенье, 15 сентября 2019 23:32

Смузи с петрушки и белый винегрет: презентовали необычные локальные блюда
7

  Комментировать

14 сентября, в день города, в Виннице в центре установили необычный трамвай. Его назвали "Vinnytsia City Tour". Разместили на улице Соборной перед зданием горсовета.

Как оказалось, это бывший "Везунчик", который также возил экскурсии по городу, но теперь он – в стилистике нового бренда Виннице "Город идей".

Трамвай покрасили в красный цвет с синим орнаментом. Внутри, в более светлых тонах. Сделали новые сиденья, столешницы, роллеты на окнах.

  Трамвай “Vinnytsia City Tour”
Трамвай “Vinnytsia City Tour”

Именно в день города Винница в трамвае организовали проект "город идей". Известные винничане представили город в разных сторонах: медиа, культура, еда, бизнес.

Одна из самых интересных панелей была посвящена кухне Подолья. Гастрогид Елена Павлова презентовала горожанам мармелад с перцем. Все желающие могли попробовать необычную закуску, намазал ее на хлеб. Также, она вспомнила о винигрете.

  Гастрогид Елена Павлова
Гастрогид Елена Павлова

"Это не классический салат, а белый винигрет. Его готовят из пастернака, сельдерея, белой фасоли. Распространен на Ямпольщине", - рассказывает Gazeta.ua Елена Павлова.

Кроме этого, она вспомнила о необычный борщ с квашеной капустой и сахарной свеклой. Угощала гастрогид всех желающих в трамвайчике и интересным смузи из петрушки.

На день рождения Винницы, в 20:00 состоялась первая и бесплатная аудиоэкскурсия трамвая. "Новый везунчик" направлялся с улицы Соборной до железнодорожного вокзала и трамвайного депо. Его уже можно арендовать для проведения мероприятий.

Трамвай “Vinnytsia City Tour”
Трамвай “Vinnytsia City Tour”

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Ляпис меня обнял и дал автограф" — как прошло закрытие дня рождения города

14 сентября в Виннице начались празднования 656-летия города. Официальные празднования начались в 14:00. Традиционно улица Соборная стала пешеходной. На празднование Дня Винницы посетили с концертом на площади Василия Стуса Ирина Федишин, Ріапобой, Сергей Михалок и оркестр "Ляпис 98".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Смузи с петрушки и белый винегрет: презентовали необычные локальные блюда». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Первый снег и заморозки - синоптики дали прогноз на неделю
Первый снег и заморозки - синоптики дали прогноз на неделю Просмотров: 107526
Смешно до слез: показали смешные моменты с дикой природы
Смешно до слез: показали смешные моменты с дикой природы
22
 Просмотров: 82043
Шансов все меньше: врачи прекратили лечение Заворотнюк
Шансов все меньше: врачи прекратили лечение Заворотнюк Просмотров: 32365
&quot;Давайте мало, давайте редко и, главное, неохотно&quot;: каким был секс в XIX веке
"Давайте мало, давайте редко и, главное, неохотно": каким был секс в XIX веке
14
 Просмотров: 28296
Когда подешевеет картофель
Когда подешевеет картофель
 Просмотров: 24417
Винница
Ляпис, фуд фест и котики - топ лучших фото с празднования дня города
Ляпис, фуд фест и котики - топ лучших фото с празднования дня города
18
 Просмотров: 3465
"Ляпис меня обнял и дал автограф" — как прошло закрытие дня рождения города
"Ляпис меня обнял и дал автограф" — как прошло закрытие дня рождения города
7
 Просмотров: 594
На роскошном спорткомплексе школьники впечатлили массовой утренней зарядкой
На роскошном спорткомплексе школьники впечатлили массовой утренней зарядкой
10
 Просмотров: 621
Показали необычный герб города
Показали необычный герб города
 Просмотров: 1098
"Воняет дымом и длинные очереди в туалет" - чем удивляет очередной фуд фест
"Воняет дымом и длинные очереди в туалет" - чем удивляет очередной фуд фест
7
 Просмотров: 1863
Больше всего комментируют
8
Голосование по ЦИК напоминает время, когда к власти пришел Путин - Портников
4
Экс-президент Польши призвал Зеленского не преследовать Порошенко
3
"Я убил твою дочь" - подробности о застреленной в Польше украинке
2
Боевики в Донбассе обстреляли украинские позиции с дрона
2
Богдан приставал к Вакарчуку на форуме YES-2019: в сети показали фото
Голосов: 935
Голосование Сколько времени Алексей Михайличенко продержится на посту главного тренера киевского "Динамо"?
  • 1) до зимы
  • 2) до лета
  • 3) два года
  • 4) полностью отработает трёхлетний контракт
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua