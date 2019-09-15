Смузи с петрушки и белый винегрет: презентовали необычные локальные блюда

14 сентября, в день города, в Виннице в центре установили необычный трамвай. Его назвали "Vinnytsia City Tour". Разместили на улице Соборной перед зданием горсовета.

Как оказалось, это бывший "Везунчик", который также возил экскурсии по городу, но теперь он – в стилистике нового бренда Виннице "Город идей".

Трамвай покрасили в красный цвет с синим орнаментом. Внутри, в более светлых тонах. Сделали новые сиденья, столешницы, роллеты на окнах.

Трамвай “Vinnytsia City Tour”

Именно в день города Винница в трамвае организовали проект "город идей". Известные винничане представили город в разных сторонах: медиа, культура, еда, бизнес.

Одна из самых интересных панелей была посвящена кухне Подолья. Гастрогид Елена Павлова презентовала горожанам мармелад с перцем. Все желающие могли попробовать необычную закуску, намазал ее на хлеб. Также, она вспомнила о винигрете.

Гастрогид Елена Павлова

"Это не классический салат, а белый винигрет. Его готовят из пастернака, сельдерея, белой фасоли. Распространен на Ямпольщине", - рассказывает Gazeta.ua Елена Павлова.

Кроме этого, она вспомнила о необычный борщ с квашеной капустой и сахарной свеклой. Угощала гастрогид всех желающих в трамвайчике и интересным смузи из петрушки.

На день рождения Винницы, в 20:00 состоялась первая и бесплатная аудиоэкскурсия трамвая. "Новый везунчик" направлялся с улицы Соборной до железнодорожного вокзала и трамвайного депо. Его уже можно арендовать для проведения мероприятий.

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14 сентября в Виннице начались празднования 656-летия города. Официальные празднования начались в 14:00. Традиционно улица Соборная стала пешеходной. На празднование Дня Винницы посетили с концертом на площади Василия Стуса Ирина Федишин, Ріапобой, Сергей Михалок и оркестр "Ляпис 98".