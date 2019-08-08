Смерч повредил кровлю дома-интерната

Смерч уничтожил кровлю здания интерната. Фото: UA Ровно.

В среду вечером, 7 августа, в городе Здолбунов Ровенской области, мощный смерч сорвал шифер с крыш зданий.

Больше всего пострадал местный дом-интернат. Там уже в четверг, 8 июля, из-за отсутствия кровли ливень начала затапливать помещения.

Непогода повредила все три жилых корпуса интерната, сообщает "UA: Ровно".

Заведение попросил власти срочно найти деньги на ремонт. Убытки оценили в полмиллиона гривен.

Заместитель директора дома-интерната Андрей Спиридонов рассказал, что, кроме уничтоженной кровли, на территории заведения смерч выкорчевал с корнем деревья.

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На оккупированной части Донбасса группа российских наемников утопила другую группу боевиков в фекалиях. Так отомстили за то, что взяли в плен и насиловали в течение 3 дней жену одного из наемников.

Заведение попросил власти срочно найти деньги на ремонт. Убытки оценили в полмиллиона гривен. Заместитель директора дома-интерната Андрей Спиридонов рассказал, что, кроме уничтоженной кровли, на территории заведения смерч выкорчевал с корнем деревья.