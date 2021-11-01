Школьникам продлили каникулы

Каникулы продлили до 7 ноября. Фото: Pexels

В Харькове осенние каникулы продлили до 7 ноября.

Таким образом пытаются сдержать пандемию коронавируса, сообщает мэрия Харькова.

Директор Департамента образования Ольга Деменко сообщила, что каникулы в Харькове продлятся еще неделю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Школьникам могут продлить осенние каникулы

В городе они начались также неделей раньше - 18 октября.

В городе Корюковка от Covid-19 умер ученик местной школы. Мальчик учился в 9 классе. С осложнениями его госпитализировали в областную детскую больницу, однако спасти ребенка медики не смогли.