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понедельник, 01 ноября 2021 14:18

Школьникам продлили каникулы

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Школьникам продлили каникулы
Каникулы продлили до 7 ноября. Фото: Pexels

В Харькове осенние каникулы продлили до 7 ноября.

Таким образом пытаются сдержать пандемию коронавируса, сообщает мэрия Харькова.

Директор Департамента образования Ольга Деменко сообщила, что каникулы в Харькове продлятся еще неделю.

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В городе они начались также неделей раньше - 18 октября.

В городе Корюковка от Covid-19 умер ученик местной школы. Мальчик учился в 9 классе. С осложнениями его госпитализировали в областную детскую больницу, однако спасти ребенка медики не смогли.

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