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пятница, 21 декабря 2018 18:35

Сколько стоит главный продукт Нового Года

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Автор: фото: Татьяна САРАХАН
  Красная икра кеты: как определить натуральность
Красная икра кеты: как определить натуральность

В Виннице килограмм икры кеты с Камчатки стоит 3 тыс. грн. Ее продают на вес - по 100 граммов за 300 грн.

За 5 дней до Нового Года красная икра является хитом продаж. Ее берут даже чаще, чем красную рыбу.

"Есть клиенты, которые покупают и по килограмму. Икру кеты привозят действительно с Камчатки. Мы ее размораживаем и продаем. Если покупатель берет заранее на новый год, то может еще раз поставить на заморозку. Второй раз ее замораживать нельзя", - говорит продавец морепродуктов на винницком рынке "Урожай" Алла Грищенко.

Икру на развес фасуют в пластиковую тару. В ней море-продукт сохраняется до 12 дней.

Автор: фото: Татьяна САРАХАН
  Красная икра кеты: как определить натуральность
Красная икра кеты: как определить натуральность

Натуральную икру легко определить визуально. Она имеет красноватый оттенок и плотно прилегает друг к другу.

Автор: фото: Татьяна САРАХАН
  Красная икра кеты: как определить натуральность
Красная икра кеты: как определить натуральность

"На каждой икорке является красненькое пятно. Это зародыш, который является признаком натуральной икры. Его лучше всего видно в икре кеты. В горбуши и нерки его почти не заметно, - говорит Алла Грищенко. - Икра кеты - маслянистая. Там преобладает рыбий жир. Если икра кеты на вкус имеет горьковатый вкус, это уже некачественная сама кета. Икра с горьковатым привкусом нерки и горбуши".

Автор: фото: Татьяна САРАХАН
  Красная икра кеты: как определить натуральность
Красная икра кеты: как определить натуральность

Качественную икру в жестяных банках с гербом продают за 480 грн. Это самая дорогая, потому что редкая в Украине.

"Это также икра кеты. В ней почти нет воды. Когда встряхнуть банкой, то даже не ощутимо, ибо икра плотно вложена, - объясняет Алла Грищенко. - В жестяных банках икра с консервантом. Без него никак. Если его не добавить, то в любой жестяной банке икра поцветет. Консервант Е-200 добавляют, чтобы икра хранилась".

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В этом году украинские магазины продают красную икру на 10-15% дороже, чем в прошлом году.

Нужно внимательно проверять сроки годности икры. Срок годности икры в стекле остался 12 месяцев, как и был всегда. До 3 месяцев снизился срок годности продукта в жестянке и пластиковой банке. Это связано с переходом на использование натуральных и безопасных консервантов.

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