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среда, 03 ноября 2021 15:51

Скакуну через Терехова удалось стабилизировать ситуацию в Харькове - Наумович

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Скакуну через Терехова удалось стабилизировать ситуацию в Харькове - Наумович
Блогер Сергей Наумович: "Победа Игоря Терехова (на фото) прекратит политическое противостояние в Харькове". Фото : Вечерний Харьков

После победы Игоря Терехова, который победил на воскресных выборах мэра Харькова, в Харькове прекратится политическое противостояние и город станет стабильнее.

Об этом в своем блоге на Цензор.Нет пишет блогер Сергей Наумович.

"Осмелюсь констатировать, что город перешёл под контроль центральной власти, так как по моим данным нового мэра Терехова контролирует и.о. главы Харьковской ОГА Скакун. Который является креатурой ОП. Настоящий "серый кардинал". Хорошо ли, что такой сложный город Харьков теперь (предположительно) будет контролироваться из Киева? Однозначно да. Так как в случае новых попыток устроить "русскую весну", у "ваты" будет меньше шансов устроить то, что они натворили в 2014 году", - предположил блогер.

По его словам, задачей Александра Скакуна было стабилизировать ситуацию в Харькове, который постоянно страдает от смены власти, а в последний год политическое противостояние окончательно расшатало город.

"За два года в Харькове, в котором проживает серьёзная часть пророссийски настроенных избирателей, сменились 4 (!!!) губернатора и 3 председателя облсовета. А год назад не стало мэра Геннадия Кернеса, которого многие считали "вечным". Ситуация достигла пика в августе 2021-го. К этому моменту Харьковом руководил и.о. мэра, с должности сняли очередного губернатора, а следом – погоревшего на взятке председателя облсовета. Казалось, что регион вошел в крутое пике, из которого уже не выберется", - пишет эксперт.

Наумович считает, что Киев поставил Скакуну задачу добиться победы своего ставленника на выборах городского головы, причем в один тур. И тот справился с задачей: сумел вывести Игоря Терехова в лидеры гонки, в том числе – убедив не участвовать в выборах рейтингового кандидата Александра Фельдмана. Он, по словам Наумович, передумал баллотироваться именно "с подсказки" Скакуна.

Напомним, 31 октября в Харькове состоялись выборы городского головы. По результатам подсчета 100% голосов в первом туре победил секретарь горсовета Игорь Терехов, набрав 50,66%.

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