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среда, 04 августа 2021 10:47

Сидел и истекал кровью - впечатляющие подробности нападения пантеры на мужчину

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Сидел и истекал кровью - впечатляющие подробности нападения пантеры на мужчину
Пантера в экопарка Коваливки напала на ветеринара. Фото: скрин с видео "Суспильне.Полтава"

Пантера напала на ветеринара Ивана Дигтяра в селе Ковалевка на Полтавщине, когда он зашел в вольер ее покормить. Вцепилась в голову мужчине.

Он начал кричать и просить о помощи рассказала Gazeta.ua очевидец Нина Адаменко, которая с детьми приехала в экопарк из Полтавы.

"Услышала ужасный крик о помощи. Пантера сидела сверху на мужчине, лапами крепко схватила голову. В клетку совпали работники с палками. Внутрь не заходили, отгоняли зверя через решетку. Не видела, как вытащили пострадавшего. Заметила его уже сидящего под сараем. На головы была содрана кожа, виднелся череп. Рядом были мужчина и женщина, работники парка. Спросила, нужна ли помощь и получила отказ. Когда выезжали из экопарка - встретили "скорую", - рассказала женщина.

До приезда "скорой" помощи пострадавшему не предоставляли. Сидел и истекал кровью, рассказали местные.

"Никто не останавливал кровь, не накладывал повязку. Все могло закончиться трагически. В селе об этом все говорят ", - сказала анонимно жительница Ковалевки.

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В областной больнице пострадавшему поставили диагноз - "скальпированная рана головы больших размеров". Полтора часа делали операцию. Человек выздоравливает.

В конце февраля в экопарка у пары пантер родились двое котят. Иван Дегтярь рассказывал журналистам о потомстве и повадках пантер.

Нападение пантеры на ветеринара произошел 29 июля.

В полиции открыли производство по факту нарушения законодательства об охране труда. Правоохранители говорят, что пострадавший не являлся штатным работником экопарка. По свидетельствам, которые оказали правоохранителям другие рабочие парка, Дегтярь предоставлял ветеринарные консультации.

В самом экопарка ситуацию не комментируют.

Автор: Ольга СТЕНЬКО
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