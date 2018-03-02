Сеть разозлила парковка авто полиции на месте для инвалидов

Во Львове полицейская машина припарковалась под знаком "стоянка для инвалидов".

Фото опубликовано в группе Varta1 в Facebook. Отмечается, что мысли пользователей сети по поводу такой ситуации разделились.

Автор: apostrophe.ua Полицейская машина припарковалась под знаком "стоянка для инвалидов"

Некоторые осуждали полицейских за нарушение: "А что за правила и законы, если они не для всех пусть тогда уже по пунктам принимают, что для депутатов, для полиции, а для нас, смертных".

Кто-то шутил: "Респект таким людям, даже с инвалидностью работают на такой сложной службе".

А некоторые писали, что полицейским, которые спешат на вызов, можно парковаться везде, где есть место: "Желаю всем" доброжелательным львовянам ", чтобы когда вы вызовете полицию - они искали место для парковки и ни в коем случае не останавливались на свободном месте для людей с инвалидностью ".

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В Святошинском районе столицы эвакуатор забрал автомобиль водителя, который припарковался на месте для инвалидов.

Об этом сообщил "Киев автомобильный" в Facebook. Известно, что водитель оставил автомобиль BMW на проспекте Академика Палладина возле супермаркета Varus.